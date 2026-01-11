Ο Τραμπ εξετάζει επίθεση στο Ιράν: Φοβούνται αντίποινα οι στρατιωτικοί – “Ξένοι τρομοκράτες σκοτώνουν πολίτες”, λέει ο Πεζεσκιάν

Το ενδεχόμενο να επιτεθεί στο Ιράν εν μέσω των αιματηρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους, που έχουν γνώση του θέματος.

Όπως γράφουν οι New York Times, οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο Τραμπ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκρίνει ένα πλήγμα ως απάντηση στις προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος να καταστείλει τις κινητοποιήσεις που ξέσπασαν λόγω εκτεταμένων οικονομικών προβλημάτων.

Στον πρόεδρο των ΗΠΑ έχουν παρουσιαστεί διάφορα σενάρια, μεταξύ των οποίων και πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Ερωτηθείς για τον σχεδιασμό ενδεχόμενων επιθέσεων, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις και στις αναρτήσεις του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες. «Το Ιράν αντικρίζει την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε» έγραψε το Σάββατο. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση «δεν θα υποχωρήσει» απέναντι στις μαζικές διαδηλώσεις. Από την άλλη, ο Τραμπ έχει επανειλημμένως απειλήσει να χρησιμοποιήσει φονική βία κατά της ιρανικής κυβέρνησης για την καταστολή των διαδηλώσεων και την Παρασκευή δήλωσε ότι το Ιράν «βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση».

“Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά”

«Έχω δηλώσει με απόλυτη σαφήνεια ότι, αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους, όπως έκαναν στο παρελθόν, θα επέμβουμε» υπενθύμισε σε δημοσιογράφους την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας. «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά -εκεί που πονάει. Και αυτό δεν σημαίνει στρατεύματα στο έδαφος, αλλά πολύ, πολύ σκληρά πλήγματα. Δεν θέλουμε να συμβεί αυτό».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία το πρωί του Σαββάτου με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τρία πρόσωπα που έχουν γνώση της συνομιλίας. Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διαδηλώσεις στο Ιράν, καθώς και την κατάσταση στη Συρία και μια ειρηνευτική συμφωνία στη Γάζα. Νωρίτερα το Σάββατο, ο Ρούμπιο έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «στηρίζουν τον γενναίο λαό του Ιράν».

Από τη στιγμή που ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό να επιτεθεί στη Βενεζουέλα στις 3 Ιανουαρίου και να συλλάβει τον ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, και τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, η αμερικανική κυβέρνηση έχει τονίσει επανειλημμένα ότι ο πρόεδρος είναι έτοιμος να προχωρήσει σε τολμηρές ενέργειες και να υλοποιήσει τις απειλές του και σε άλλα μέτωπα.

“Μην παίζετε παιχνίδια με τον Τραμπ”

Την Παρασκευή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέβασε βίντεο από τη νυχτερινή επίθεση στη Βενεζουέλα σε επίσημο λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδεύοντάς το με την φράση: «Μην παίζετε παιχνίδια με τον πρόεδρο Τραμπ. Όταν λέει ότι θα κάνει κάτι, το εννοεί».

Ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ορισμένες από τις επιλογές που παρουσιάστηκαν στον Τραμπ για το Ιράν συνδέονται άμεσα με στοιχεία των υπηρεσιών ασφαλείας της χώρας, τα οποία χρησιμοποιούν βία, για να καταστείλουν τις αυξανόμενες διαδηλώσεις.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, Αμερικανοί αξιωματούχοι υπογράμμισαν ότι πρέπει να υπάρξει προσοχή, ώστε οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια να μην έχει το αντίθετο αποτέλεσμα -να συσπειρώσει δηλαδή την ιρανική κοινή γνώμη γύρω από την κυβέρνηση- ή να προκαλέσει αντίποινα, που θα μπορούσαν να απειλήσουν αμερικανικό στρατιωτικό και διπλωματικό προσωπικό στην περιοχή.

Ανώτερος αξιωματικός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι οι διοικητές στην περιοχή θα επιθυμούσαν περισσότερο χρόνο πριν από οποιαδήποτε ενδεχόμενη επίθεση, προκειμένου να ενισχύσουν τις στρατιωτικές θέσεις των ΗΠΑ και να προετοιμάσουν την άμυνα έναντι πιθανών ιρανικών αντιποίνων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια θα πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ της υλοποίησης της υπόσχεσης Τραμπ να τιμωρήσει την κυβέρνηση της Τεχεράνης -εάν καταστείλει τους διαδηλωτές- και της αποφυγής περαιτέρω επιδείνωσης της κατάστασης.

Επίθεση σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπήσουν πρώτες, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, μετά τις αναφορές Αμερικανών αξιωματούχων ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει προκαταρκτικές επιλογές για πλήγματα κατά ιρανικών στρατιωτικών στόχων.

Ο Μοχαμάντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ απείλησε επίσης ότι το Ιράν θα πλήξει θαλάσσιες οδούς μεταφοράς στη Μέση Ανατολή, καθώς και το Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν αεροπορικές και ναυτικές βάσεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κατάρ. Το Ιράν είχε πλήξει την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ τον περασμένο Ιούνιο, μετά τη ρίψη βαρέων βομβών από τις ΗΠΑ σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Ο Γκαλιμπάφ άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο προληπτικού πλήγματος, ακολουθώντας άλλους ανώτατους αξιωματούχους, που έχουν αναφερθεί σε αυτό το σενάριο τις τελευταίες ημέρες. Ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου, είναι ο τρίτος τη τάξει αξιωματούχος του Ιράν, μετά τον ανώτατο ηγέτη -ο οποίος έχει τον τελικό λόγο στην εσωτερική και εξωτερική πολιτική- και τον πρόεδρο της χώρας. Είναι επίσης πρώην διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης και εξακολουθεί να έχει την στήριξή τους.

Πεζεσκιάν: “Τρομοκράτες με διασυνδέσεις σε ξένες δυνάμεις σκοτώνουν πολίτες”

Με τη σειρά του, έπειτα από μέρες σιωπής, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μιλώντας σήμερα σε μέσο ενημέρωσης προσκείμενο στο καθεστώς, υποστήριξε ότι «τρομοκράτες» με διασυνδέσεις σε ξένες δυνάμεις σκοτώνουν πολίτες, καίνε τζαμιά και επιτίθενται σε δημόσια περιουσία.

Όπως ανέφερε, οι εχθροί του Ιράν επιδιώκουν να «σπείρουν το χάος και την αναταραχή» στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, ωστόσο, υιοθέτησε πιο συμφιλιωτικό τόνο, δηλώνοντας ότι το ιρανικό κατεστημένο είναι έτοιμο να ακούσει τη φωνή των πολιτών. Προσέθεσε δε, ότι η κυβέρνησή του είναι αποφασισμένη να επιλύσει τα οικονομικά προβλήματα του λαού, καλώντας παράλληλα τους πολίτες να αποστασιοποιηθούν από «ταραχοποιούς και τρομοκράτες».