Νετανιάχου: Οι χώρες που αντιτίθενται στο Ισραήλ θα πληρώσουν «άμεσο τίμημα»

Οι χώρες που «διεξάγουν διπλωματικό πόλεμο» εναντίον του Ισραήλ θα πληρώσουν «άμεσο τίμημα», λέει ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αφότου το Ισραήλ εκδίωξε την Ισπανία από το Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού στο Κιριάτ Γκατ.

Η CMCC επιβλέπει την εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας. Η Ισπανία είχε μόνιμη παρουσία στα κεντρικά γραφεία, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στους Times of Israel.

«Το Ισραήλ δεν θα παραμείνει σιωπηλό απέναντι σε όσους μας επιτίθενται», λέει σε βιντεοσκοπημένη δήλωσή του.

«Η Ισπανία έχει δυσφημίσει τους ήρωές μας, τους στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού — τους στρατιώτες του πιο ηθικού στρατού στον κόσμο», συνεχίζει ο Νετανιάχου.

Η κίνηση αυτή σίγουρα θα έχει θετική απήχηση στον Λευκό Οίκο. Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της σε αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν σε επιθέσεις κατά του Ιράν, αφού αρνήθηκε τη χρήση κοινά λειτουργούμενων στρατιωτικών βάσεων.

Οι σχέσεις μεταξύ Ιερουσαλήμ και Μαδρίτης επιδεινώθηκαν σταθερά τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς η ισπανική κυβέρνηση εξέφραζε αυξανόμενη οργή και απογοήτευση κατά του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Γάζα.

Τον περασμένο μήνα, η Ισπανία απέσυρε οριστικά τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ. Αυτή την εβδομάδα έστειλε τον πρεσβευτή της πίσω στο Ιράν.

«Όσοι επιτίθενται στο Ισραήλ αντί για τρομοκρατικά καθεστώτα — όποιοι και αν το κάνουν — δεν θα είναι συνεργάτες μας όσον αφορά το μέλλον της περιοχής», λέει ο Νετανιάχου.

«Δεν είμαι διατεθειμένος να ανεχτώ αυτή την υποκρισία και αυτή την εχθρότητα», καταλήγει. «Δεν σκοπεύω να επιτρέψω σε καμία χώρα να διεξάγει διπλωματικό πόλεμο εναντίον μας χωρίς να πληρώσει άμεσο τίμημα».