Νετανιάχου: Δεν θα συνταξιοδοτηθώ αν λάβω προεδρική χάρη

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι δεν θα συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική αν λάβει χάρη από τον πρόεδρο της χώρας στην πολύχρονη δίκη με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος, καθώς κατηγορείται για διαφθορά.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική ζωή στην περίπτωση που του απονεμηθεί προεδρική χάρη, ο Νετανιάχου απάντησε: “Όχι”.