Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Νετανιάχου: Δεν θα συνταξιοδοτηθώ αν λάβω προεδρική χάρη

Το μήνυμα του πρωθυπουργού του Ισραήλ

Νετανιάχου: Δεν θα συνταξιοδοτηθώ αν λάβω προεδρική χάρη
DEBATER NEWSROOM

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι δεν θα συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική αν λάβει χάρη από τον πρόεδρο της χώρας στην πολύχρονη δίκη με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπος, καθώς κατηγορείται για διαφθορά.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν προγραμματίζει να συνταξιοδοτηθεί από την πολιτική ζωή στην περίπτωση που του απονεμηθεί προεδρική χάρη, ο Νετανιάχου απάντησε: “Όχι”.

ΔΙΕΘΝΗ

