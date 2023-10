Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ολοκλήρωσε προ ολίγου συνέντευξη Τύπου στην οποία έσβησε κάθε πιθανότητα εκεχειρίας, ενώ τόνισε «Είναι ώρα για πόλεμο».

«Το Ισραήλ δεν θα συμφωνήσει σε παύση των εχθροπραξιών μετά τις φρικτές επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου», λέει ο Νετανιάχου σε σχόλια στα ξένα ΜΜΕ. «Οι εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός είναι εκκλήσεις προς το Ισραήλ να παραδοθεί στη Χαμάς, να παραδοθεί στον τρόμο, να παραδοθεί στη βαρβαρότητα. Αυτό δεν θα συμβεί».

Ο Νετανιάχου τόνισε επίσης ότι πρέπει να υπάρχει μια «ηθική διάκριση μεταξύ της εσκεμμένης δολοφονίας αθώων και των ακούσιων θυμάτων που συνοδεύουν κάθε νόμιμο πόλεμο», σε σχόλια για τον αριθμό των νεκρών Παλαιστινίων στη Γάζα.

«Να είστε σίγουροι ότι το Ισραήλ θα πολεμήσει», σημείωσε.

Το Ισραήλ «δεν ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο, αλλά θα κερδίσει αυτόν τον πόλεμο», τόνισε. «Το Ισραήλ θα σταθεί απέναντι στις δυνάμεις της βαρβαρότητας μέχρι τη νίκη», πρόσθεσε.

Η Χαμάς έχει «δύο επιλογές» διαμήνυσε σε τηλεοπτικό διάγγελμα ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ.

Είτε θα «πεθάνει μαχόμενη είτε θα παραδοθεί χωρίς όρους. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή», κατέληξε ο Γκαλάντ.

Israeli Defence Minister Yoav Gallant is holding a press conference.



He says the Israeli Defence Force (IDF) is at a war on "several fronts and several arenas."



Listen below.



Israel-Hamas latest: https://t.co/yegnrTYHxf



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/BJVeedNozK