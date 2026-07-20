Axios: Από την Τρίτη ξεκινά η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τις «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο

Η σταδιακή αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τις λεγόμενες «πιλοτικές ζώνες» στον νότιο Λίβανο αναμένεται να ξεκινήσει την Τρίτη, σύμφωνα με ανώτερο Ισραηλινό αξιωματούχο που επικαλείται το αμερικανικό μέσο Axios.

Νωρίτερα τη Δευτέρα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε ότι ο λιβανικός στρατός άρχισε να αναλαμβάνει την ασφάλεια σε τρία χωριά του νοτίου Λιβάνου, στο πλαίσιο του σχεδίου των «πιλοτικών ζωνών», το οποίο προβλέπεται από τη συμφωνία-πλαίσιο που επιτεύχθηκε στα τέλη Ιουνίου.

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Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν στα χωριά Φρουν, Σρίφα και Ζαουτάρ αλ-Χαρμπίγια, υπό τον συντονισμό του τριμερούς μηχανισμού που έχει δημιουργηθεί για την εφαρμογή της συμφωνίας. Από τα τρία χωριά, μόνο το Ζαουτάρ αλ-Χαρμπίγια βρίσκεται εντός της ζώνης όπου εξακολουθούν να αναπτύσσονται ισραηλινές δυνάμεις, γεγονός που σημαίνει ότι εκεί αναμένεται να ξεκινήσει η πρώτη φάση της αποχώρησης.

Το σχέδιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου. Προβλέπει την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στις περιοχές από τις οποίες θα αποχωρούν σταδιακά οι ισραηλινές δυνάμεις, ενώ σε επόμενο στάδιο αναμένεται να εξεταστεί η επέκταση του μοντέλου και σε άλλες περιοχές του νοτίου Λιβάνου.