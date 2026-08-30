Τραγωδία στο Νεπάλ: Ξεκίνησαν οι προσωρινές ταφές των αγνώστων θυμάτων – 781 νεκροί

Στις προσωρινές ταφές μη ταυτοποιημένων θυμάτων των καταστροφικών πλημμυρών και κατολισθήσεων προχώρησαν οι Αρχές του Νεπάλ, καθώς ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 781 και περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Πριν από κάθε ταφή, οι ιατρικές ομάδες λαμβάνουν δείγματα DNA και καταγράφουν προσεκτικά τις σορούς, προκειμένου οι οικογένειες να μπορέσουν να προχωρήσουν αργότερα στην αναγνώριση και την ανάκτηση των λειψάνων των συγγενών τους.

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Ανάμεσα στους αγνοουμένους βρίσκονται 589 αλλοδαποί, σύμφωνα με τον νεότερο προσωρινό απολογισμό της εθνικής αρχής αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Την ίδια ώρα, κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για 16 νεκρούς και 546 αγνοουμένους στο Θιβέτ.

Προσωρινές ταφές μετά τη λήψη DNA

Οι νεκροί στο Νεπάλ, όπου η πλειονότητα του πληθυσμού ακολουθεί τον Ινδουισμό, αποτεφρώνονται παραδοσιακά στο πλαίσιο θρησκευτικών τελετών.

Για τον λόγο αυτό, οι ταφές αντιμετωπίζονται ως προσωρινό μέτρο, μέχρι να καταστεί δυνατή η ταυτοποίηση των θυμάτων και να παραδοθούν οι σοροί στις οικογένειές τους για τις προβλεπόμενες τελετές.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Αμρίτ Μπαχαντούρ Ράι, διαβεβαίωσε ότι όλα τα θύματα που ενταφιάζονται έχουν προηγουμένως καταγραφεί και σημανθεί με ιδιαίτερη προσοχή.

«Σύμφωνα με τα τυπικά και διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα, όπως εκείνα της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, οι σοροί των νεκρών, ιδίως όσες δεν μπορούν να αναγνωριστούν, θάβονται προσωρινά», ανέφερε.

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«Οι οικογένειες θα μπορούν να ζητήσουν εκταφή»

Όπως εξήγησε ο Νεπαλέζος υπουργός, οι ιατρικές ομάδες έλαβαν δείγμα γενετικού υλικού από κάθε θύμα πριν από την ταφή.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συγγενείς θα μπορούν στο μέλλον να ζητήσουν την ταυτοποίηση των σορών μέσω DNA και, εφόσον υπάρξει αντιστοιχία, να προχωρήσουν στην εκταφή και στις απαραίτητες τελετές.

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Η διαδικασία κρίθηκε αναγκαία λόγω του μεγάλου αριθμού των νεκρών, αλλά και της αδυναμίας αναγνώρισης πολλών θυμάτων.

Σε αποσύνθεση πολλές από τις σορούς

Το Νεπάλ έχει απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα για την αποστολή ψυκτικών μονάδων αποθήκευσης και κιτ εξέτασης DNA, καθώς οι υποδομές της χώρας δεν επαρκούν για τη διαχείριση της τραγωδίας.

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«Έχουμε επικοινωνήσει με διάφορες χώρες για ψυκτικές μονάδες. Θα χρειαστούμε περισσότερες από χίλιες και έχουμε ήδη αρχίσει να τις παραλαμβάνουμε», δήλωσε ο Ράι.

Ο ίδιος επισήμανε ότι πολλές από τις σορούς που ανασύρθηκαν έχουν αρχίσει να αποσυντίθενται. Οι Αρχές αποφάσισαν την προσωρινή ταφή τους, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία.

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Οι επιχειρήσεις αναζήτησης συνεχίζονται στις πληγείσες περιοχές, με τις Αρχές να εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί περαιτέρω.