Νεπάλ: Πάνω από 100 εργάτες παγιδευμένοι σε υπόγεια σήραγγα – Φόβοι για νέα πλημμύρα μετά την υπερχείλιση λίμνης (βίντεο)

Συνεργεία έρευνας και διάσωσης προσπαθούν να απεγκλωβίσουν πάνω από εκατό εργάτες που έχουν παγιδευτεί σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος μετά την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που άφησε πίσω τουλάχιστον 472 νεκρούς προχθές Τετάρτη στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ και της Κίνας, ανακοίνωσε ο νεπαλικός στρατός.

«Λάβαμε την πληροφορία ότι έχουν παγιδευτεί άνθρωποι στη σήραγγα στο (εργοτάξιο της ανέγερσης φράγματος) Τρισούλι», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, ο Ράτζα Ραμ Μπάσνετ.

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NEPAL FLOOD: 350 RESCUED FROM HYDROPOWER TUNNEL



The Nepali Army has rescued 350 people who were trapped inside the Upper Trishuli Hydropower tunnel following the devastating Bhote Koshi flood in Rasuwa.



A total of 883 people have been rescued amid the ongoing flood crisis. pic.twitter.com/9EbJMmS3l3— Subodh Kumar (@kumarsubodh_) August 27, 2026

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες του πρωθυπουργού, 350 εργαζόμενοι και κάτοικοι της περιοχής που είχαν παγιδευτεί απομακρύνθηκαν εσπευσμένα ήδη, ωστόσο πιστεύεται πως απομένουν εκατό ακόμη παγιδευμένοι.

This is how the brave soldiers of the Nepali Army reached the hydropower tunnel to rescue those trapped inside.



Despite facing immense risks and challenging conditions, they stood on the front lines to save precious lives.



A heartfelt salute from the bottom of my heart to every… https://t.co/lvqFtNzT67 pic.twitter.com/wPldazvSYa August 27, 2026

Αναστέλλονται οι επιχειρήσεις διάσωσης – Φόβοι για νέα πλημμύρα

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά την καταστροφική κατολίσθηση, που σημειώθηκε την Τετάρτη στο βόρειο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα και έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 472 ανθρώπων ενώ τουλάχιστον 1.400 αγνοούνται, προσκρούουν στην απειλή υπερχείλισης μιας λίμνης η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα που προκάλεσε την καταστροφή.

Σήμερα το μεσημέρι, τοπική ώρα, οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν την αναστολή των επιχειρήσεων στην πληγείσα περιοχή.

«Το νερό άρχισε να υπερχειλίζει και να ρέει» από τη λίμνη προς το συνοριακό πέρασμα Γκιρόνγκ, την περιοχή που επλήγη περισσότερο από την καταστροφή, ανέφερε δημοσιογράφος του κινεζικού τηλεοπτικού δικτύου CCTV που βρισκόταν στο σημείο. «Συνεπώς, όλες οι ομάδες διάσωσης έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες», πρόσθεσε.

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Λίγο αργότερα ο στρατός του Νεπάλ προχώρησε σε αντίστοιχη ανακοίνωση, επισημαίνοντας ότι οι επιχειρήσεις διάσωσης θα ανασταλούν για την επόμενη μιάμιση ώρα, αφού αξιωματούχοι της περιοχής ενημέρωθηκαν ότι η λίμνη έχει υπερχειλίσει. Την ίδια ώρα κάτοικοι της περιοχής σπεύδουν σε πιο ψηλά σημεία για να προστατευθούν.

Τόσο οι αρχές της Κίνας όσο και του Νεπάλ είχαν προειδοποιήσει χθες, Πέμπτη, για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών στα Ιμαλάια, καθώς συντρίμμια είχαν δημιουργήσει μία λίμνη που κινδυνεύει να υπερχειλίσει.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσαν Κινέζοι επιστήμονες, η λίμνη που έχει αρχίσει να υπερχειλίζει έχει μήκος 150 μέτρα και βάθος 40-50 μέτρα. Συνολικά ο όγκος του νερού είναι 1,5 με 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

Όμως στην περιοχή Γκιρόνγκ σημειώνονται βροχοπτώσεις εξαιτίας των οποίων έχει αποσταθεροποιηθεί το έδαφος, ενώ η βροχή αναμένεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

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Οι κινεζικές αρχές προειδοποίησαν χθες ότι επιπλέον 3 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού – το αντίστοιχο περίπου 1.200 πισίνων ολυμπιακών διαστάσεων—αναμένεται να εισρεύσουν στην λίμνη τις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας τον κίνδυνο υπερχείλισης. Γύρω στην 1η Σεπτεμβρίου αναμένεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση νερού.

Το υπουργείο Υδάτινων Πόρων της Κίνας έχει δώσει εντολή στις τοπικές αρχές να παρακολουθούν στενά τη λίμνη, αλλά και τις βροχοπτώσεις και να ενημερώσουν τους κατοίκους των περιοχών που ενδέχεται να πληγούν από τυχόν υπερχείλιση, σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua.

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Και η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει αυξήσει από χθες τις προειδοποιήσεις της για το ενδεχόμενο νέας κατολίσθησης. «Λόγω του κινδύνου νέας πλημμύρας όλοι οι κάτοικοι (…) καλούνται να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί», συνέστησε η αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων.

Ένας τεράστιος όγκος νερού και λάσπης κατέκλυσε το πρωί της Τετάρτη την περιοχή μεταξύ Νεπάλ και Θιβέτ παρασύροντας ολόκληρα χωριά και στοιχίζοντας τη ζωή σε 469 ανθρώπους στο Νεπάλ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, και σε άλλους 3 στο κινεζικό έδαφος.

Σχεδόν 700 πυροσβέστες υποστηριζόμενοι από drones και εκπαιδευμένους σκύλους έχουν αναπτυχθεί στηn Γκιρόνγκ, σύμφωνα με τις αρχές.

Στο Νεπάλ ο στρατός ανακοίνωσε ότι έχει στείλει δύο ελικόπτερα προκειμένου να βοηθήσουν την απομάκρυνση περίπου 100 εργατών που είναι εγκλωβισμένοι σε υπόγεια σήραγγα στο εργοτάξιο υδροηλεκτρικού φράγματος.

Το γραφείο του πρωθυπουργού του Νεπάλ διευκρίνισε ότι 350 εργάτες και κάτοικοι της περιοχής έχουν ήδη απομακρυνθεί από τον στρατό «σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες τις οποίες δυσκόλεψαν ο καιρός και η πλημμύρα».

Στο μεταξύ τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετάδωσαν χθες ότι 558 άνθρωποι, ανάμεσά τους 260 αλλοδαποί αγνοούνται.

Στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 910, ανάμεσά τους πολλοί αλλοδαποί από την Ινδία, την Ουκρανία, τη Βρετανία, τον Καναδά, την Αυστραλία και τη Μαλαισία.