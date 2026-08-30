Τραγωδία ανοιχτά της Κερύνειας: Τουλάχιστον 6 νεκροί – Πάνω από 172 άνθρωποι διασώθηκαν

Τραγωδία σημειώθηκε ανοιχτά της Κερύνειας, όπου επιβατηγό πλοίο με 267 επιβαίνοντες ανετράπη και άρχισε να βυθίζεται. Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 172 έχουν διασωθεί.

Η μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες προσπαθούν να εντοπίσουν όλους τους επιβαίνοντες. Στο πλοίο βρίσκονταν 259 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος.

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Το επιβατηγό πλοίο, το οποίο περιγράφεται ως καταμαράν, εκτελούσε δρομολόγιο από την Κερύνεια προς το λιμάνι Τασουτζού της Μερσίνης. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία άρχισε να εισρέει νερό, περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από τις ακτές, με αποτέλεσμα να χάσει την ευστάθειά του και να ανατραπεί.

Πάνω από 172 άνθρωποι έχουν διασωθεί

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση των τοπικών αρχών, περισσότεροι από 172 επιβαίνοντες έχουν απομακρυνθεί από το πλοίο και μεταφερθεί στην ακτή, ενώ ορισμένοι διακομίστηκαν σε νοσοκομεία.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της ακτοφυλακής, ελικόπτερα και ιδιωτικά σκάφη. Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, καθώς δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί η κατάσταση όλων όσοι επέβαιναν στο πλοίο.

Άρχισε να βάζει νερά τέσσερα μίλια από τις ακτές

Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα Kibris, πρόκειται για καταμαράν στο οποίο άρχισε να εισέρχεται νερό ενώ βρισκόταν περίπου τέσσερα ναυτικά μίλια από τις ακτές.

Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες το πλοίο ανατράπηκε δεν έχουν γίνει γνωστές.

Στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί υπηρεσίες διάσωσης και υγειονομικές δυνάμεις, ενώ η επιχείρηση για τον εντοπισμό και την ασφαλή μεταφορά των επιβαινόντων συνεχίζεται.

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Έτοιμη να συνδράμει η Κυπριακή Δημοκρατία

Από την πρώτη στιγμή, η Κυπριακή Δημοκρατία γνωστοποίησε την ετοιμότητά της να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης επικοινώνησε με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, ζητώντας να μεταφερθεί προς την τουρκοκυπριακή πλευρά ότι η Λευκωσία είναι έτοιμη, εφόσον της ζητηθεί, ακόμη και να αναλάβει μέρος της επιχείρησης με τα διαθέσιμα αεροναυτικά μέσα.

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Παράλληλα, κατόπιν οδηγιών του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητήθηκε μέσω του Ελληνοκύπριου διαπραγματευτή επικοινωνία με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, προκειμένου να καταστεί σαφές ότι μπορεί να παρασχεθεί άμεση συνδρομή.

Η ανακοίνωση των τουρκοκυπριακών αρχών

Το λεγόμενο υπουργείο Υγείας του ψευδοκράτους επιβεβαίωσε ότι το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Κερύνειας, χωρίς ωστόσο να αναφέρει αριθμό επιβαινόντων.

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«Γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να καταστεί δυνατή η ταχεία αντίδραση των υπηρεσιών διάσωσης και υγείας», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Οι πληροφορίες παραμένουν συγκεχυμένες και ανανεώνονται συνεχώς, καθώς η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

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Πώς ανετράπη το επιβατηγό «Express»

Το πλοίο που ενεπλάκη στο ναυτικό ατύχημα είναι το επιβατηγό «Express», το οποίο ανήκει στην εταιρεία Filo Jet.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καπετάνιος αντιλήφθηκε εισροή υδάτων στο μπροστινό τμήμα του σκάφους και επιχείρησε να επιστρέψει στο λιμάνι της Κερύνειας. Το πλοίο, ωστόσο, φέρεται να έχασε την ευστάθειά του κατά τη διάρκεια της προσπάθειας και τελικά ανετράπη.