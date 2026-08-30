Δημοψήφισμα στην Ισλανδία: Στο 52,5% το «όχι» στην επανέναρξη των συνομιλιών με την ΕΕ

Η Ισλανδία οδεύει στην απόρριψη της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το «όχι» διατηρεί προβάδισμα πέντε ποσοστιαίων μονάδων λίγο πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση του δημοψηφίσματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που μεταδίδει απευθείας η δημόσια ραδιοτηλεόραση RÚV, το «όχι» συγκεντρώνει 52,5%, ενώ υπέρ της επιστροφής στις ενταξιακές συνομιλίες τάσσεται το 47,5% των ψηφοφόρων.

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Απομένει να καταμετρηθεί μόνο ένα μέρος των ψηφοδελτίων από εκλογική περιφέρεια στην οποία το «όχι» έχει ήδη καταγράψει προβάδισμα. Ως εκ τούτου, μία ανατροπή του αποτελέσματος θεωρείται εξαιρετικά δύσκολη.

«Η χώρα απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην ΕΕ», αναφέρει η RÚV στην ιστοσελίδα της.

Παγώνουν οι συνομιλίες τουλάχιστον έως το 2028

Το ερώτημα του δημοψηφίσματος δεν αφορούσε την άμεση ένταξη της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το εάν η χώρα θα έπρεπε να επαναλάβει τις σχετικές διαπραγματεύσεις.

Με την επικράτηση του «όχι», οποιαδήποτε νέα συζήτηση για την ένταξη της χώρας αναμένεται να παγώσει τουλάχιστον έως το 2028.

Η εξέλιξη σημαίνει ότι η Ισλανδία θα διατηρήσει την υφιστάμενη σχέση της με την ευρωπαϊκή οικογένεια, χωρίς να δρομολογήσει σε αυτή τη φάση διαδικασία πλήρους ένταξης.

Πολιτικό πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το αποτέλεσμα αποτελεί πολιτικό πλήγμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αντιμετώπιζε θετικά το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της ισλανδικής υποψηφιότητας.

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Οι Βρυξέλλες εμφανίζονταν πρόθυμες να συζητήσουν συμβιβασμούς για ζητήματα που θεωρούνται ιδιαίτερα ευαίσθητα για την Ισλανδία, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή της χώρας στις συνομιλίες.

Η τελική επικύρωση του αποτελέσματος αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, χωρίς όμως να διαφαίνονται πλέον σοβαρές πιθανότητες ανατροπής.