Νεπάλ: 633 νεκροί και σχεδόν 3.000 αγνοούμενοι από τις φονικές πλημμύρες

Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα, αναζητώντας χιλιάδες αγνοουμένους μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσε η κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια.

Ο προσωρινός απολογισμός έχει φτάσει τους 633 νεκρούς, εκ των οποίων 626 στο Νεπάλ και επτά στην περιοχή του Θιβέτ, ενώ σχεδόν 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

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Οι αριθμοί αναθεωρούνται διαρκώς, καθώς οι αρχές αποκτούν σταδιακά πρόσβαση σε απομονωμένες περιοχές και καταγράφουν εργαζομένους, κατοίκους, τουρίστες και προσκυνητές με τους οποίους έχει χαθεί κάθε επικοινωνία. EPA/NARENDRA SHRESTHA

Εκατοντάδες αλλοδαποί μεταξύ των αγνοουμένων

Στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περισσότερους από 2.300, ανάμεσά τους εκατοντάδες ξένοι υπήκοοι. Στην κινεζική πλευρά οι αρχές κάνουν λόγο για 554 αγνοουμένους, από τους οποίους 260 είναι αλλοδαποί.

Πολλοί από τους ξένους βρίσκονταν στην περιοχή για πεζοπορία, εργασία ή προσκύνημα στο ιερό όρος Καϊλάς του Θιβέτ.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που μεταδίδει το Reuters, ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν εντοπιστεί προσεγγίζει τις 3.000.

Αγωνία για τους εργαζομένους στα υδροηλεκτρικά έργα

Στις λίστες των αγνοουμένων έχουν προστεθεί 933 εργαζόμενοι σε υδροηλεκτρικές εγκαταστάσεις στην πληγείσα περιοχή.

Οι αρχές έχουν πληροφορίες για επιζώντες οι οποίοι φέρεται να έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε σήραγγες εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας. Τα σωστικά συνεργεία προσπαθούν να τους προσεγγίσουν, όμως οι τεράστιες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών καθιστούν εξαιρετικά δύσκολο ακόμη και τον εντοπισμό των εισόδων.

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Η καταστροφή έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς, κρίσιμους για την ηλεκτροδότηση του Νεπάλ, καθώς και σε δρόμους, γέφυρες και δίκτυα επικοινωνίας. EPA/NARENDRA SHRESTHA

Μειώνονται οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων

Όσο περνούν οι ώρες, οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά. Οι επιχειρήσεις διάσωσης δυσχεραίνονται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τη μορφολογία του εδάφους και την καταστροφή των βασικών οδικών αξόνων.

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Σε αρκετές περιοχές η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με ελικόπτερα. Ωστόσο, η βροχή και η περιορισμένη ορατότητα έχουν προκαλέσει διακοπές στις εναέριες επιχειρήσεις.

Παράλληλα, η αποστολή πόσιμου νερού, τροφίμων, φαρμάκων και άλλων προμηθειών προς τις απομονωμένες κοινότητες πραγματοποιείται με μεγάλες δυσκολίες.

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EPA/NARENDRA SHRESTHA

Περίπου 93.000 άνθρωποι έχουν πληγεί

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ερυθρού Σταυρού, περίπου 93.000 άνθρωποι έχουν επηρεαστεί άμεσα από την καταστροφή.

Χιλιάδες κάτοικοι έχουν χάσει τα σπίτια και τις περιουσίες τους, ενώ ολόκληροι οικισμοί κοντά στα ποτάμια παρασύρθηκαν από τον χείμαρρο νερού, πάγου, λάσπης και βράχων.

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Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 3.700 άνθρωποι έχουν διασωθεί στο Νεπάλ, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι και τουρίστες έχουν απομακρυνθεί από επικίνδυνες περιοχές του Θιβέτ.

Περιορισμένη ενημέρωση από το Θιβέτ

Στην κινεζική πλευρά των συνόρων, το έργο των σωστικών συνεργείων δυσχεραίνουν η συνεχιζόμενη βροχόπτωση, οι αποκλεισμένοι δρόμοι, το δύσβατο έδαφος και ο κίνδυνος νέων κατολισθήσεων.

Η πληγείσα ζώνη στο Θιβέτ παραμένει απρόσιτη για ξένους δημοσιογράφους. Κατά συνέπεια, οι διαθέσιμες πληροφορίες προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από τις κινεζικές αρχές και τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ομάδες διάσωσης χρησιμοποιούν drones και ειδικό εξοπλισμό παρακολούθησης, προκειμένου να προσεγγίσουν αποκομμένες περιοχές και να αξιολογήσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων.

Φόβοι για νέα καταστροφή από τις λίμνες

Η ορμή του νερού, του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό μεγάλων λιμνών και στις δύο πλευρές των συνόρων.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά τουλάχιστον δύο από αυτές, καθώς υπάρχει κίνδυνος να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν τα φυσικά φράγματα που τις συγκρατούν, προκαλώντας νέο κύμα πλημμυρών.

Μία από τις λίμνες φαίνεται να αποστραγγίζεται σταδιακά, ωστόσο μία δεύτερη, μεγαλύτερη, εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία.

Ο κίνδυνος θα παραμείνει μέχρι την πλήρη αποστράγγιση των υδάτων, με τις ομάδες διάσωσης να καλούνται να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις υπό τη διαρκή απειλή μιας νέας καταστροφής.