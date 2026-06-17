Αxios: Εξετάζεται η ηλεκτρονική υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν ακόμα και εντός της ημέρας

Εσπευσμένα ακόμη και εντός της ημέρας (17.06) ενδέχεται να πέσουν οι υπογραφές στο μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ανατρέποντας τον αρχικό προγραμματισμό για δια ζώσης τελετή την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του δικτύου Axios, που επικαλείται διπλωματικές πηγές από τις μεσολαβήτριες χώρες αλλά και πρόσωπα με γνώση των διαβουλεύσεων, οι εμπλεκόμενες πλευρές εξετάζουν σοβαρά το σενάριο μιας εξ αποστάσεως, ψηφιακής επικύρωσης.

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Το παρασκήνιο της επίσπευσης και το «αγκάθι» των δημοσιοποιήσεων

Η πρόθεση να επισπευσθούν οι διαδικασίες σχετίζεται άμεσα με την ανάγκη να τεθούν σε ισχύ οι προβλέψεις για το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ένα ζήτημα στο οποίο Ουάσινγκτον και Τεχεράνη έχουν ήδη καταλήξει σε πλήρη συμφωνία.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η δημοσιοποίηση του πλήρους κειμένου της συμφωνίας. Η αμερικανική κυβέρνηση δέχεται έντονες εσωτερικές πολιτικές πιέσεις για να δώσει το κείμενο στη δημοσιότητα.

Πηγές από το περιβάλλον των συνομιλιών αναφέρουν ότι η καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση οφείλεται σε ρητό αίτημα της Τεχεράνης να προηγηθεί η επίσημη υπογραφή, διαψεύδοντας ότι ο Λευκός Οίκος τελεί υπό καθεστώς πολιτικής ομηρείας.

Σύγχυση με τις… «διπλές» υπογραφές

Μέχρι το πρωί της Τετάρτης δεν είχε ληφθεί οριστική απόφαση, με τον Λευκό Οίκο να τηρεί σιγή ιχθύος. Ωστόσο, θολό παραμένει το τοπίο γύρω από το αν έχουν ήδη πέσει κάποιες υπογραφές:

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι το κείμενο έχει ήδη υπογραφεί ηλεκτρονικά από την Κυριακή από τους Ντόναλντ Τραμπ, Τζέι Ντι Βανς και τον πρόεδρο του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ.

Αν και διπλωματικές πηγές διαψεύδουν αυτό τον ισχυρισμό, άλλες πλευρές επιβεβαιώνουν την κυριακάτικη υπογραφή, κάνοντας λόγο για μια διαδικασία που τώρα απαιτεί μια «δεύτερη, συμπληρωματική υπογραφή», χωρίς όμως να διευκρινίζονται οι νομικοί ή πολιτικοί λόγοι αυτής της διπλότυπης διαδικασίας.

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Σταθερό το ραντεβού της Παρασκευής στην Ελβετία

Ανεξάρτητα από το αν η συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού αποκλεισμού επικυρωθεί νωρίτερα ψηφιακά, το κρίσιμο τετ-α-τετ των δύο αντιπροσωπειών θα διεξαχθεί κανονικά την Παρασκευή στο ελβετικό έδαφος.

Στη συνάντηση αυτή, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο Ιρανός αξιωματούχος Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ αναμένεται να ανοίξουν το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο: την έναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.