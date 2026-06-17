Μακρόν από G7: «Πρώτη φορά τόσο ομόφωνη στήριξη στην Ουκρανία – Θετική επιβεβαίωση για Ορμούζ χωρίς διόδια»

Σε κλίμα ενότητας και στενής συνεργασίας ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.

Ο Εμανουέλ Μακρόν προχώρησε σε έναν θετικό απολογισμό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου το απόγευμα της Τετάρτης (17/6).

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Ο Γάλλος πρόεδρος εστίασε στις κοινές αποφάσεις για τα μέτωπα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την υπέρβαση των προηγούμενων διαφωνιών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μακρόν εξέφρασε την πλήρη ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα των επαφών, δηλώνοντας: «Αυτή η σύνοδος της G7 είναι αντικειμενικά μια επιτυχία, (…), ήταν μια στιγμή ενότητας, ποιοτικής συζήτησης και πραγματικής συνεργασίας μεταξύ των ηγετών που συναντήθηκαν εδώ».

Παράλληλα, συμπλήρωσε πως η συνάντηση αυτή «μας επέτρεψε να συντονιστούμε πολύ στενά για να ανταποκριθούμε σε κρίσεις και να εργαστούμε για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας».

Το μέτωπο της Ουκρανίας και η αλλαγή ισορροπιών

Η ρωσική εισβολή βρέθηκε στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων, με τους ηγέτες των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη να υιοθετούν ομόφωνα εννέα σχετικές δηλώσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος επιβεβαίωσε την κοινή γραμμή για την παροχή ενισχυμένης στρατιωτικής βοήθειας στο Κίεβο, με έμφαση στα συστήματα αεράμυνας, ενώ έκανε λόγο για ανατροπή των δεδομένων στο πεδίο των μαχών.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «τα μέλη της G7 συμφώνησαν ότι η ισορροπία δυνάμεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει αλλάξει, με τις ουκρανικές δυνάμεις τώρα να κινούνται προς τα εμπρός… και τη Ρωσία προς τα πίσω».

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Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Μακρόν σημείωσε τη θετική στάση του Ντόναλντ Τραμπ όσον αφορά την ενεργοποίηση της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας για τον εξοπλισμό της Ουκρανίας, ενώ συμπλήρωσε πως «υπήρξε επίσης συμφωνία για ενίσχυση των κυρώσεων που επιβάλλονται στη Ρωσία».

Διπλωματική στροφή στη Μέση Ανατολή και τα Στενά του Ορμούζ

Πέρα από το ουκρανικό, ο Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε τη νέα συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, εκτιμώντας ότι θα λειτουργήσει ως ανάχωμα στην οικονομική αβεβαιότητα που προκαλεί η κρίση στην περιοχή.

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Ο Γάλλος ηγέτης έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ασφάλεια των θαλάσσιων εμπορικών δρόμων, επισημαίνοντας: «Συμφωνήσαμε ότι η δωρεάν διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτής της συμφωνίας και αυτό ξεκινά από τώρα».

Τέλος, ανακοίνωσε την ετοιμότητα της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου να εγγυηθούν την ομαλότητα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα μέσω συγκεκριμένων αμυντικών δεσμεύσεων, τονίζοντας πως πρόκειται για μια «προσφορά στο τραπέζι», στην οποία περίπου 20 χώρες «έχουν ήδη δεσμευτεί πλήρως σε αυτό το είδος επιχείρησης».