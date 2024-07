Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε απόψε ότι η οργάνωση είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για μια πιθανή ανακωχή με το Ισραήλ, αφού «πέτυχε τους στόχους της».

Ερωτηθείς αν η ισλαμιστική οργάνωση είναι πρόθυμη να συζητήσει μια πιθανή κατάπαυση του πυρός, ο Μούσα Άμπου Μαρζούκ είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό κανάλι Al Jazeera ότι η Χαμάς είναι ανοιχτή «σε κάτι τέτοιο» και «σε κάθε πολιτικό διάλογο».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, από τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής 687 άνθρωποι και άλλοι 3.726 τραυματίστηκαν. Μεταξύ των νεκρών υπάρχουν 140 παιδιά και 105 γυναίκες, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου.

On Saturday, Hamas brutally massacred over 700 Israelis.



The @IAFsite is conducting one of the largest air strikes ever against Hamas in Gaza to degrade and destroy their ability to terrorize the people of Israel.



Hamas launched a war. We will restore security to our country.