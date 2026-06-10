Charlie Hebdo: Το προκλητικό εξώφυλλο για την δολοφονία της 11χρονης Lyhanna ενόψει του Μουντιάλ 2026

Με ένα ιδιαίτερα προκλητικό εξώφυλλο, με τον τίτλο «Coupe du monde de la pédophilie – Allez France!», αποφάσισε το περιοδικό Charlie Hebdo, να σατιρίσει την υπόθεση της δολοφονίας της 11χρονης Lyhanna.

Στο εξώφυλλο του Charlie Hebdo πρωταγωνιστεί ένας άνδρας με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας που σηκώνει ένα τρόπαιο, με τη μορφή παιδιού με ανοιχτά πόδια, γράφοντας «Γαλλία ολέ, παγκόσμιο κύπελλο παιδοφιλίας».

Αν και το Charlie Hebdo δεν κατονομάζει συγκεκριμένη υπόθεση στο εξώφυλλό του, η συγκυρία θεωρείται από πολλούς ενδεικτική, ενόψει του Μουντιάλ. Εδώ και ημέρες η δημόσια συζήτηση στη Γαλλία περιστρέφεται γύρω από τις αποκαλύψεις για το παρελθόν του βασικού υπόπτου στην υπόθεση της Λιανά και τα ερωτήματα για το κατά πόσο οι Αρχές θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία.

Coupe du monde de la pédophilie : Allez France !



👉 Charlie rend hommage à Marjane Satrapi

👉 France Travail fait courir les chômeurs

👉 Mutuelles communales : la grande illusion



En vente mercredi ! pic.twitter.com/QerfvDYPy2— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) June 9, 2026

Η υπόθεση της 11χρονη Lyhanna

Η 11χρονη Lyhanna εξαφανίστηκε στα τέλη Μαΐου στην περιοχή Ζερ της νοτιοδυτικής Γαλλίας. Λίγες ημέρες αργότερα εντοπίστηκε νεκρή, με την υπόθεση να προκαλεί τεράστια συγκίνηση και οργή σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη του 41χρονου, Ζερόμ Μπαρελά, ο οποίος τέθηκε υπό δικαστική έρευνα για απαγωγή και ανθρωποκτονία. Η σορός της εντοπίστηκε την Πέμπτη (04.06.2026) σε απομονωμένο σημείο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης στον νομό Ζερ της Γαλλίας, με τα τεστ DNA να επιβεβαιώνουν ότι ανήκει στην 11χρονη που είχε εξαφανίστεί από τις 29 Μαΐου έπειτα από το μεσημεριανό σχόλασμα.

Ωστόσο, όσο προχωρούσε η έρευνα, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε από το ίδιο το έγκλημα στο παρελθόν του βασικού υπόπτου. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Μπαρελά είχε βρεθεί επανειλημμένα στο στόχαστρο καταγγελιών για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων, χωρίς οι υποθέσεις αυτές να οδηγήσουν σε ουσιαστικές δικαστικές εξελίξεις.

Η Le Parisien αποκάλυψε ότι πριν από την υπόθεση της 11χρονης υπήρχαν τουλάχιστον έξι καταγγελίες, δύο αναφορές προς τις Αρχές και πειθαρχικές διαδικασίες που αφορούσαν τον ίδιο άνδρα. Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, αρκετές υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο ή δεν προχώρησαν σε ανάκριση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ο ύποπτος δεν είχε καν εξεταστεί από τις Αρχές.

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Η υπόθεση έχει εξελιχθεί σε μείζονα πολιτική κρίση, καθώς γαλλικά μέσα ενημέρωσης και νομικοί κύκλοι θέτουν μια σειρά από κρίσιμα ερωτήματα για τις πιθανές δυσλειτουργίες του συστήματος.

Μεταξύ άλλων εξετάζεται γιατί προηγούμενες καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος ανηλίκων δεν οδήγησαν σε άμεσες ανακριτικές ενέργειες, εάν αξιολογήθηκε σωστά η επικινδυνότητα του υπόπτου, αλλά και κατά πόσο υπήρξαν διοικητικές ή εισαγγελικές καθυστερήσεις που επέτρεψαν να παραμείνει ελεύθερος.

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Η πίεση που ασκήθηκε στην κυβέρνηση ήταν τόσο μεγάλη, ώστε κορυφαία στελέχη αναγκάστηκαν να τοποθετηθούν δημόσια.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, μίλησε για «τεράστια αποτυχία», ενώ ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι οι προηγούμενες καταγγελίες δεν οδήγησαν εγκαίρως σε αποτελεσματική δράση. Παράλληλα διατάχθηκαν εσωτερικές έρευνες για να διαπιστωθεί εάν υπήρξαν υπηρεσιακά λάθη ή παραλείψεις.

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Ο πρωθυπουργός της χώρας Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος προήδρευσε κυβερνητικής σύσκεψης με τη συμμετοχή πολλών υπουργών, πρότεινε να αυστηροποιηθούν οι ποινές για τους κατά συρροή βιαστές, οι οποίες θα μπορούσαν να επισύρουν ισόβια κάθειρξη αντί για την κάθειρξη 20 ετών που ισχύει αυτήν τη στιγμή.