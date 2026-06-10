Μακελειό στη Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 12 νεκροί από ένοπλη επίθεση σε οικισμό στο Γιοχάνεσμπουργκ
Από το περιστατικό τραυματίστηκαν άλλα εννέα άτομα
Ένοπλη επίθεση με τουλάχιστον 12 νεκρούς σημειώθηκε σε περιοχή του Γιοχάνεσμπουργκ, την μεγαλύτερη πόλη της Νότιας Αφρικής.
Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ακόμη εννέα άτομα τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, η οποία σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουνίου σε άτυπο οικισμό στην περιοχή Κλίβελαντ, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.
«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, περισσότεροι από 10 ύποπτοι αποβιβάστηκαν από ένα λευκό Toyota Quantum κοντά σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Κλίβελαντ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
«Οι ύποπτοι φέρονται να εισήλθαν στον άτυπο οικισμό από τις δύο εισόδους και να κινήθηκαν σε όλη την περιοχή, ανοίγοντας πυρ εναντίον κατοίκων και μελών της κοινότητας σε πολλά διαφορετικά σημεία, πριν διαφύγουν με το ίδιο όχημα», προστίθεται στην ανακοίνωση.
πηγή στην Google
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