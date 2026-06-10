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ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για το κύκλωμα όπλων και ναρκωτικών – Χωρίς βαρύ παρελθόν οι 8 συλληφθέντες

Κατασχέθηκε ποσότητα κοκαΐνης και δύο όπλα

Νέα στοιχεία για το κύκλωμα όπλων και ναρκωτικών – Χωρίς βαρύ παρελθόν οι 8 συλληφθέντες
EUROKINISSI/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Συνεχίζεται η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την αποδόμηση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείται στο εμπόριο όπλων και ναρκωτικών.

Για την επιχείρηση της Ασφάλειας Αθηνών έχουν γίνει έρευνες σε Αρτέμιδα, Θρακομακεδόνες, Μαγούλα, Ίλιον και έχουν συλληφθεί 8 άτομα, αλβανικής καταγωγής, τα οποία δεν έχουν βαρύ παρελθόν, ενώ έχει κατασχεθεί κοκαΐνη άνω του 1 κιλού, δύο όπλα και φυσίγγια.

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Υπενθυμίζεται ότι, η δράση του κυκλώματος άρχισε από τον Δεκέμβριο του 2025, ίσως και νωρίτερα.

Η επιχείρηση διεξάγεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, με την συμμετοχή δυνάμεων της ΟΠΚΕ και της ΕΚΑΜ.

Οι έρευνες και οι αναζητήσεις και για άλλα μέλη του κυκλώματος είναι σε πλήρη εξέλιξη και θα ακολουθήσει νεότερη και πιο λεπτομερής ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

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