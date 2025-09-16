Νέα Υόρκη: Σοκάρει βίντεο που δείχνει 38χρονο να χτυπάει με ΙΧ 16χρονη επειδή τον απέρριψε

Ένα πραγματικά σοκαριστικό βίντεο βγήκε στην δημοσιότητα από την Νέα Υόρκη που δείχνει ένα 38χρονο να χτυπάει 16χρονη με το αυτοκίνητο του.

Το περιστατικό δεν πρόκειται για ατύχημα καθώς ο 38χρονος δράστης χτύπησε και εκσφενδόνισε την 16χρονη λίγη ώρα αφότου της πρότεινε να έρθουν σε σεξουαλική επαφή με αντάλλαγμα χρήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Θέλω να κάνω σεξ μαζί σου, αν σου δώσω χρήματα, θα κάνεις σεξ μαζί μου;», φέρεται πως έλεγε ο 38χρονος.

Ο πατριός της ανήλικης, στο άκουσμα αυτών των προτάσεων, προσπάθησε να την υπερασπιστεί και έτσι ξέσπασε καβγάς.

Λίγο αργότερα, η 16χρονη περπατούσε σε δρόμο της Νέας Υόρκης μαζί με την μητέρα της και τον πατριό της όταν ο 38χρονος χτύπησε την άτυχη 16χρονη και την σκότωσε καθώς την εκτόξευσε και στην συνέχεια χτύπησε σε στύλο με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της. Στο βίντεο που σοκάρει η μητέρα της, φαίνεται να τραυματίζεται στα πόδια και να γονατίζει πάνω από το παιδί της φωνάζοντας «κόρη μου, κόρη μου».

An alleged drunk driver sexually harassed a teenage girl before striking her with his vehicle and killing her early Saturday morning in Queens, New York authorities say.

The suspect, 38-year-old Edwin Cruz

Comet is now facing murder and DWI charges. pic.twitter.com/RYA7v5beSu— LiveLeakX (@LiveLeaksss) September 16, 2025

Προσοχή σκληρές εικόνες: https://twitter.com/senalcapital/status/1967713872716222618

Ο δράστης στη συνέχεια έβαλε έκανε όπισθεν, χτύπησε ένα βαν, εγκατέλειψε το όχημά του και έφυγε από το σημείο με τα πόδια, δήλωσαν αξιωματούχοι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εν τέλει ο δράστης συνελήφθη και αποδείχθηκε πως ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Δικαιολόγησε τον εαυτό του λέγοντας στους αστυνομικούς ότι η οικογένεια του επιτέθηκε πρώτη.

«Ακούστε, δεν θέλω να πάω φυλακή. Με χτύπησαν έξω από αυτό το μπαρ επειδή είπα κάτι για ένα κορίτσι», είπε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μπήκα στο αυτοκίνητό μου. Τους ακολούθησα. Έπεσα με το αυτοκίνητό μου σε έναν στύλο. Πήγαινα με 25 μίλια την ώρα. Δεν έχω άδεια οδήγησης. Την σκότωσα;», ρώτησε.

Η 16χρονη είχε ήδη φύγει από τη ζωή μέχρι να έρθουν οι διασώστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Κρουζ-Γκόμεζ κατηγορήθηκε για μια φόνο, 3 απόπειρες φόνου, 2 επιθέσεις, ανθρωποκτονία από αμέλεια και άλλα αδικήματα που αφορούν την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο δράστης αναμένεται να βρεθεί ενώπιων των αρχών στις 19 Σεπτεμβρίου και αν καταδικαστεί κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης από 25 χρόνια έως ισόβια.