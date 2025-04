Άγνωστα παραμένουν ακόμα τα αίτια της οικογενειακής τραγωδίας στον ποταμό Χάντσον στη Νέα Υόρκη, με τα βίντεο και τις μαρτυρίες να αποκαλύπτουν νέα στοιχεία.

Το ελικόπτερο που είχαν νοικιάσει ο Agustín Escobar, στέλεχος της Siemens από την Ισπανία, η σύζυγός του Merce Camprubi Montal και τα τρία μικρά παιδιά τους, 4, 5 και 11 ετών, για να δουν τα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης, συνετρίβη στον ποταμό στις 3:15 μ.μ. της Πέμπτης. Όλοι τους, μαζί και ο 36χρονος πιλότος του ελικοπτέρου ανασύρθηκαν νεκροί.

Η στιγμή της συντριβής του ελικοπτέρου:

Hudson River helicopter crash, as an engineer the amount of single points of failure in a helicopter scares the shit out of me.pic.twitter.com/fHyGJ0ZaZb April 10, 2025

Δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου, ο πιλότος ανέφερε στον ασύρματο ότι έμεινε από καύσιμα. Ωστόσο, ένα νέο βίντεο δείχνει και κάτι άλλο να πέφτει στο νερό και ίσως ανατρέπει τα δεδομένα για τα αίτια της τραγωδίας.

All passengers on board passed away when this helicopter broke into pieces and fell out of the sky. Victims include a family on vacation with their children taking a tour of Manhattan. Oh my heart. Hug your babies. Nothing is promised. pic.twitter.com/GpusSV0gPQ — The Redheaded libertarian (@TRHLofficial) April 10, 2025

Το βίντεο δείχνει τις λεπίδες του ρότορα να πέφτουν κατακόρυφα στο νερό, γεγονός που όπως αναφέρει η Daily Mail οδηγεί τους ειδικούς να θεωρούν ότι η συντριβή πιθανότατα συνέβη επειδή ο βασικός ρότορας χωρίστηκε από την καμπίνα και έκοψε την ουρά.

Phoebe got the NYC helicopter crash on video. (It seems no bystanders harmed)

Prayers to the passengers and pilots.

Right outside our Hoboken home. pic.twitter.com/YebOIBmHdU April 11, 2025

«Από τα πλάνα φαίνεται ότι ο κύριος ρότορας χτύπησε το σώμα του ελικοπτέρου, κόβοντας την ουρά του, γεγονός που δημιούργησε ένα μη αναστρέψιμο γεγονός», δήλωσε στην DailyMail ο πρώην στρατιωτικός αεροπόρος και δικηγόρος Jim Brauchle της Motley Rice LLC.

«Οι δύο κύριες αιτίες αυτού του φαινομένου είναι η μηχανική βλάβη ή οι υπερβολικοί ελιγμοί. Ωστόσο, χρειάζεται μια πλήρης έρευνα για να καταλάβουμε γιατί συνέβη αυτή η τραγωδία», είπε.

Ένας άλλος εμπειρογνώμονας είπε στο Fox 5 ότι σε περίπτωση που οι λεπίδες του ρότορα κόπηκαν από την ουρά του αεροσκάφους, το ελικόπτερο ήταν καταδικασμένο.

Debris from this afternoon’s helicopter crash in the Hudson river floating in the water, including what looks to be sneaker. pic.twitter.com/fICu3oKC99 — Dean_Moses (@Dean_Moses) April 10, 2025

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της New York Helicopter στην οποία ανήκε το ελικόπτερο, Μάικλ Ροθ, 71 ετών, είπε ότι στο αεροσκάφος είχαν τελειώσει τα καύσιμα προτού συντριβεί.

«Τηλεφώνησε [ο πιλότος] ότι προσγειωνόταν και ότι χρειαζόταν καύσιμα και θα χρειαζόταν περίπου τρία λεπτά για να φτάσει», είπε ο Ροθ στην Telegraph.

Ο Ροθ είπε ότι ήταν συντετριμμένος από τη συντριβή και συμφώνησε με άλλους ειδικούς ότι το βίντεο φαίνεται να δείχνει ότι τα κύρια πτερύγια του ρότορα έχουν σπάσει.

«Το μόνο πράγμα που ξέρω βλέποντας το βίντεο της πτώσης του ελικοπτέρου είναι ότι τα κύρια πτερύγια του ρότορα δεν ήταν στο ελικόπτερο», είπε στη New York Post.

BREAKING: Yet another deadly aviation incident under the trump Administration, as a helicopter carrying 4 people plunged into the Hudson River, and fatalities have been reported.



It has only been 80 days, feels like years.pic.twitter.com/6dmSYJx38r — BrooklynDad_Defiant!☮️ (@mmpadellan) April 10, 2025

«Και δεν έχω δει κάτι τέτοιο στα 30 χρόνια που είμαι στην επιχείρηση, στον κλάδο των ελικοπτέρων. Το μόνο πράγμα που μπορώ να υποθέσω –δεν έχω ιδέα– είναι ότι είτε είχε χτυπήσει πουλί είτε ότι τα πτερύγια του κύριου ρότορα παρουσίασαν πρόβλημα. Δεν έχω ιδέα. Δεν ξέρω», πρόσθεσε.

«Κοίταξα από το παράθυρό μου εδώ και είδα το ελικόπτερο να πέφτει σε κομμάτια και παρακολούθησα πολλά κομμάτια να πέφτουν στον ποταμό. Αναρωτιόμουν τι συνέβη», δήλωσε η 29χρονη Ντάνι Χόρμπιακ κάτοικος του Τζέρσεϊ.

