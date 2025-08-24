Νέα γυναικοκτονία στην Ιταλία: 47χρονη στραγγαλίστηκε από τον πρώην σύντροφό της
ο 36χρονος δράστης συνελήφθη 16 ώρες αργότερα
Μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ιταλία. Η 47χρονη Tina Sgarbini βρέθηκε νεκρή σήμερα το πρωί στο σπίτι της στο Montecorvino Rovella, στην περιοχή του Σαλέρνο, και ύποπτος για τη δολοφονία θεωρείται ο 36χρονος πρώην σύντροφός της, Christian Persico.
Το πτώμα της γυναίκας βρέθηκε στο πάτωμα του διαμερίσματός της στον πρώτο όροφο, στην οδό Monsignor Franchini. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση φέρεται να συνέβη μετά από έναν έντονο καβγά, ενώ ο δράστης τράπηκε σε φυγή και συνελήφθη 16 ώρες αργότερα. Ο ιατροδικαστής έφτασε στο σημείο για να διενεργήσει την εξέταση.
Οι καραμπινιέροι εξετάζουν τις κάμερες ασφαλείας της πόλης για να αναλύσουν τις κινήσεις του δράστη. Ο δήμαρχος του Montecorvino Rovella, Μαρτίνο Ντ’Ονόφριο, δήλωσε ότι ο άνδρας εθεάθη γύρω στις 4:00 τα ξημερώματα στην περιοχή Σαν Πιέτρο. Υπάρχουν φήμες για ένα σημείωμα που άφησε στη μητέρα του, όπου φέρεται να παραδέχεται ότι έκανε «κάτι ηλίθιο», αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.
Η φύση της σχέσης τους παραμένει ασαφής, καθώς οι δύο φέρεται να εμφανίστηκαν μαζί σε ένα μπαρ πριν από λίγες ημέρες. Ο δήμαρχος πρόσθεσε ότι ποτέ δεν είχε ληφθεί αναφορά για προβλήματα στο ζευγάρι. Σε ένδειξη πένθους, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις στο Montecorvino ακυρώθηκαν.
Η Tina Sgarbini είχε δύο παιδιά από προηγούμενη σχέση. Στο προφίλ του δράστη στα social media εμφανίζονται πολλές φωτογραφίες του ζευγαριού μαζί, αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί, δείχνοντας μια φαινομενικά ευτυχισμένη σχέση.
