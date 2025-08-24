Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει», η σοκαριστική μαρτυρία της αδελφής του θύματος

Συγκλονισμένος παραμένει ο Βόλος μετά το ειδεχθές έγκλημα που διέπραξε ένας 40χρονος, δολοφονώντας εν ψυχρώ τη 36χρονη σύζυγό του και μητέρα των τεσσάρων παιδιών τους.

Σήμερα το πρωί (24/08), ο δράστης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και με σκυμμένο το κεφάλι. Στην κόρη του, η οποία τον επισκέφτηκε, φέρεται να είπε: «Θόλωσα και τη σκότωσα, δεν ήθελα να το κάνω», ενώ τη ρώτησε και: «Ξέρεις αν η μητέρα σου με απατούσε;».

«Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια.»

Η αδελφή της 36χρονης μιλώντας στην τηλεόραση του ALPHA, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τη ζωή της αδερφής της δίπλα στον δράστη: «Η αδελφή μου ερωτεύτηκε αυτό το κάθαρμα από μικρή ηλικία. Αυτός όταν έκανε τα παιδιά, άλλαξε. Έγινε κακοποιητικός. Τη χτυπούσε, τη βίαζε για να μην τον χωρίσει. Πήγαινε και έκανε εκτρώσεις συνέχεια. Της έλεγε “αν με χωρίσεις, εγώ θα κάνω χειρότερα”».

Συνεχίζοντας, τόνισε: «Πολλά χρόνια που εμείς δεν μιλήσαμε και είναι το φταίξιμό μας αυτό. Έλεγα στην αδελφή μου να τον χωρίσει αλλά εκείνη φοβόταν. Έκανα ό,τι μπορούσα να τη βοηθήσω, με χρήματα, αλλά δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα με τέσσερα παιδιά. Αυτός έλεγε στα παιδιά “εσείς μην ανακατεύεστε, κλείστε το στόμα σας” και τη χτυπούσε μπροστά τους».

Τι αναφέρει ο δικηγόρος του γυναικοκτόνου

Ο δικηγόρος του 40χρονου, Βασίλης Νουλέζας,στο STAR δήλωσε ότι ο εντολέας του «είναι προφανώς μετανιωμένος και συντετριμμένος, γιατί σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια τη γυναίκα που αγάπησε και με την οποία δημιούργησε οικογένεια και έφερε στον κόσμο τέσσερα παιδιά».

Αναφερόμενος στην αρχική κατάθεση του δράστη, ότι «θόλωσα, τη σκότωσα και δεν μετανιώνω για τίποτα», ο δικηγόρος σημείωσε πως πρόκειται για «ενδεχομένως προκλητική συμπεριφορά της 36χρονης για τον νέο σύντροφό της», προσθέτοντας ότι ο πελάτης του «έχασε την ψυχραιμία του, χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή και διέπραξε αυτό το ειδεχθές έγκλημα».

«Σε ό,τι αφορά το ψυχιατρικό υπόβαθρο, είχε νοσηλευτεί στο παρελθόν. Μάλλον πρόκειται για ακούσια νοσηλεία, κατόπιν αιτήσεως και της συζύγου. Το δυστύχημα είναι ότι χάθηκε ένας νέος άνθρωπος. Θα έπρεπε να δείξει ψυχραιμία, να αλλάξει σελίδα στη ζωή του, χωρίς να φτάσει σε πράξη βίας», κατέληξε.

Το κρυφό μυστικό πίσω από τη δολοφονία

Ο δράστης ζήλευε κάθε κίνηση της συζύγου του. Το ζευγάρι είχε ένα μυστικό, το οποίο κρατούσε καλά κρυμμένο για αρκετούς μήνες και αφορούσε τη σχέση τους, σύμφωνα με το STAR. Το σημαντικότερο είναι πως λίγο πριν από τη δολοφονία, το θύμα φέρεται να αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε αυτό το μυστικό. Αυτό φαίνεται ότι εξόργισε τον 40χρονο, οδηγώντας τον στη δολοφονία.