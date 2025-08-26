Η Μονή Σινά επανέρχεται στη Νομιμότητα: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός απωθεί τους πραξικοπηματίες

Η Μονή Σινά επέστρεψε στη νομιμότητα, σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, ο οποίος τόνισε ότι συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση και εξελέγη νέα Σύναξη.

Στη δήλωσή του, ο Αρχιεπίσκοπος ανέφερε πως επισκέφθηκε τη Μονή της Αγίας Αικατερίνης στις 26 Αυγούστου για να συζητήσει με μια μικρή ομάδα μοναχών που, όπως ισχυρίζεται, είχαν προγραμματίσει να τροποποιήσουν ερήμην του τον κανονισμό λειτουργίας της Μονής. «Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν κάνει και κατά την προηγούμενη επίσκεψή μου», τόνισε.

Ωστόσο, οι μοναχοί που δεν συμμετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν τον Αρχιεπίσκοπο και τη Μονή, απωθώντας τους παράνομους πραξικοπηματίες εκτός των τειχών. Τέλος, ο Δαμιανός ζήτησε συγγνώμη για τις ενέργειες κάποιων που, λόγω προσωπικών φιλοδοξιών, προκάλεσαν σκανδαλισμό στους πιστούς.

Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού

«Eφθασα σήμερα το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και τη συζήτηση με τη μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει και κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και τη Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και τη Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Hδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι

πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στη νομιμότητα και την κανονικότητα.Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου.

Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».