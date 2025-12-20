Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

NBC: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να ενημερώσει τον Τραμπ για νέα πιθανά πλήγματα εναντίον του Ιράν

Το Reuters δεν επαληθεύει τις πληροφορίες

NBC: Ο Νετανιάχου σχεδιάζει να ενημερώσει τον Τραμπ για νέα πιθανά πλήγματα εναντίον του Ιράν
EPA
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σχετικά με το ότι κάθε επέκταση του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν συνιστά μια απειλή, η οποία θα μπορούσε να απαιτήσει την ανάληψη ταχείας δράσης, μετέδωσε σήμερα το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν ανασυστήνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, τις οποίες βομβάρδισαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ και σχεδιάζουν να ενημερώσουν τον Τραμπ σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν να επιτεθούν στο πυραυλικό πρόγραμμα ξανά, πρόσθεσε το NBC.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ