Μπέσεντ: “Έχουμε άφθονα χρήματα για να συνεχίσουμε τον πόλεμο στο Ιράν” – Νέες απειλές Πεζεσκιάν κατά Τραμπ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ισχυρίστηκε ότι η Ουάσινγκτον μπορεί να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο κατά του Ιράν στην Μέση Ανατολή και δεν θα χρειαστεί να αυξήσει τους φόρους για να το κάνει.

Μιλώντας στην εκπομπή «Meet the Press» του δικτύου ενημέρωσης NBC News, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι «έχουμε άφθονα χρήματα για να χρηματοδοτήσουμε αυτόν τον πόλεμο», προσθέτοντας ότι ένα συμπληρωματικό κονδύλι που ζήτησε το αμερικανικό Πεντάγωνο, ύψους 200 δισεκατομμυρλιων δολαρίων, αφορά τις μελλοντικές δυνατότητες των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων.

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει ενισχύσει τον στρατό, όπως έκανε στην πρώτη του θητεία, όπως κάνει τώρα στη δεύτερη θητεία του, και θέλει να βεβαιωθεί ότι ο στρατός θα είναι καλά εφοδιασμένος στο μέλλον», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Αυτό το αίτημα συμπληρωματικής χρηματοδότησης αντιμετωπίζει έντονη αντίθεση στο Κογκρέσο, με τους Δημοκρατικούς, ακόμη και ορισμένους Ρεπουμπλικάνους, να αμφισβητούν την ανάγκη μετά τις μεγάλες αμυντικές δαπάνες που εγκρίθηκαν το 2025. WELKER: Would the administration ever raise taxes in order to fund this war?



BESSENT: Again, Kristen, terrible framing



WELKER: It's a simple question



BESSENT: It's a ridiculous question



WELKER: Can you answer it?



BESSENT: Why would we do that? We have plenty. We have a… pic.twitter.com/cOZpvf59Zf March 22, 2026

Πεζεσκιάν κατά Τραμπ: “Θα απαντήσουμε κατάλληλα στο πεδίο”

Στο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη ότι έχει 48 ώρες να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ ειδάλλως θα υποστεί καταστροφικές επιθέσεις απάντησε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Με ανάρτηση στα social media ο Πεζεσκιάν είπε: «Το σενάριο φαντασίας περί αφανισμού του Ιράν αποκαλύπτει την απόγνωση και την αδυναμία απέναντι στην απόφαση ενός ιστορικού λαού. Οι απειλές και οι δολοφονίες κάνουν τον λαό του Ιράν πιο ενωμένο. Τα Στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά στα πλοία όλων των χωρών, με εξαίρεση αυτών που υποστηρίζουν την επίθεση εναντίον μας».

Ο ίδιος καταλήγει λέγοντας: «Στις απειλές και στα παραληρήματα θα δώσουμε αποφασιστική απάντηση στο πεδίο».

