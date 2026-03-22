Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έρχεται πλήγμα για τον ελληνικό τουρισμό;
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: “Το Ιράν πέθανε, ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η ριζοσπαστική αριστερά”

Τα ξημερώματα της Κυριακής είχε απειλήσει το Ιράν με επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

DEBATER NEWSROOM

Με μια ανάρτηση στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το «Ιράν πέθανε» και στη συνέχεια πέταξε καρφιά για την αμερικανική αντιπολίτευση.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο νέος αντίπαλος είναι η “ριζοσπαστική αριστερά” τονίζοντας ότι είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τώρα με τον θάνατο του Ιράν, ο μεγαλύτερος εχθρός που έχει η Αμεριική είναι η Ριζοσπαστική Αριστερά, το εξαιρετικά ανίκανο Δημοκρατικό Κόμμα!», γράφει.

Σε άλλη ανάρτησή του τα ξημερώματα της Κυριακής ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν ανοίξει πλήρως και χωρίς απειλές τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ