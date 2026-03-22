Τραμπ: “Το Ιράν πέθανε, ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η ριζοσπαστική αριστερά”
Τα ξημερώματα της Κυριακής είχε απειλήσει το Ιράν με επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ
Με μια ανάρτηση στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το «Ιράν πέθανε» και στη συνέχεια πέταξε καρφιά για την αμερικανική αντιπολίτευση.
Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο νέος αντίπαλος είναι η “ριζοσπαστική αριστερά” τονίζοντας ότι είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
«Τώρα με τον θάνατο του Ιράν, ο μεγαλύτερος εχθρός που έχει η Αμεριική είναι η Ριζοσπαστική Αριστερά, το εξαιρετικά ανίκανο Δημοκρατικό Κόμμα!», γράφει.
Σε άλλη ανάρτησή του τα ξημερώματα της Κυριακής ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν ανοίξει πλήρως και χωρίς απειλές τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.
