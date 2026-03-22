Τραμπ: “Το Ιράν πέθανε, ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι η ριζοσπαστική αριστερά”

Με μια ανάρτηση στα social media, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το «Ιράν πέθανε» και στη συνέχεια πέταξε καρφιά για την αμερικανική αντιπολίτευση.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο νέος αντίπαλος είναι η “ριζοσπαστική αριστερά” τονίζοντας ότι είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Τώρα με τον θάνατο του Ιράν, ο μεγαλύτερος εχθρός που έχει η Αμεριική είναι η Ριζοσπαστική Αριστερά, το εξαιρετικά ανίκανο Δημοκρατικό Κόμμα!», γράφει. Trump: “Now with the death of Iran, the greatest enemy America has is the Radical Left, Highly Incompetent, Democrat Party! Thank you for your attention to this matter. President DJT” pic.twitter.com/8XcTK6X8BD— Aaron Rupar (@atrupar) March 22, 2026

Σε άλλη ανάρτησή του τα ξημερώματα της Κυριακής ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα πλήξει ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν εάν δεν ανοίξει πλήρως και χωρίς απειλές τα Στενά του Ορμούζ εντός 48 ωρών.