Τραμπ: «Ζήτησα από τον Ινφαντίνο την επανεξέταση του φάουλ που οδήγησε στην αποβολή Μπαλογκάν»

Θέση για τον «καπνό» που έχει σηκώσει η «παρέμβαση» του στην υπόθεση της αποβολής του επιθετικού των ΗΠΑ Φολαρίν Μπαλογκάν στον αγώνα με τη Βοσνία για το Μουντιάλ 2026 πήρε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση, επειδή δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ» τόνισε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

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Ο Τραμπ δήλωσε ότι το συμβάν, το οποίο κόστισε στον Μπαλογκάν την κόκκινη κάρτα, ήταν απλώς μια περίπτωση σύγκρουσης δύο αθλητών και έθεσε ερωτήματα σχετικά με την αμεροληψία του διαιτητή που έδωσε το φάουλ. «Είδα τη φάση» επισήμανε ο Αμερικανός Πρόεδρος και συνέχισε: «Αυτό δεν ήταν φάουλ. Αυτό δεν ήταν καν παράβαση. Ήταν δύο τύποι που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα και έτυχε να συγκρουστούν μεταξύ τους».

Trump on Balogun: "I saw the play, and I'm a person that loves sports … that wasn't a foul. That wasn't even an infraction … this referee, who is a little bit suspect if you check his past. He made a call that nobody could believe … he's our best player, or one of our best… pic.twitter.com/YfIqb1JA4u— Aaron Rupar (@atrupar) July 6, 2026

Ακολούθως ο Τραμπ είπε ότι η FIFA πήρε μια «πραγματικά λαμπρή απόφαση» να αναστείλει την κόκκινη κάρτα. «Νομίζω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν φρικτή» τόνισε. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός Πρόεδρος υπογράμμισε ότι το μόνο που έκανε ήταν να ζητήσει μια αναθεώρηση. «Δεν τους είπα τι να κάνουν. Δεν μπορώ να τους πω τι να κάνουν» είπε και κατέληξε τονίζοντας ότι είναι σημαντικό για την εθνική ομάδα των ΗΠΑ να έχει τους καλύτερους παίκτες της στον αγωνιστικό χώρο.