Άγκυρα: «Αστακός» η τουρκική πρωτεύουσα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Το ξενοδοχείο του Τραμπ, τα μέτρα ασφαλείας και οι «κόκκινες» ζώνες

Σε κατάσταση «συναγερμού» βρίσκεται η Άγκυρα, η οποία προετοιμάζεται να υποδεχθεί τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ και τους ηγέτες της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στο πλαίσιο της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας στην τουρκική πρωτεύουσα λαμβάνει διαστάσεις κανονικής στρατιωτικής επιχείρησης, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες που έχουν οργανωθεί ποτέ στη χώρα.

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Αμερικανικό «προτεκτοράτο» το ξενοδοχείο του Τραμπ

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα δρακόντεια μέτρα γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με τουρκικές δημοσιογραφικές πηγές, η αμερικανική αποστολή αριθμεί από 1.000 έως 1.400 άτομα —μέγεθος που πάντως δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τον Λευκό Οίκο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα καταλύσει στο ξενοδοχείο JW Marriott στην περιοχή Σογκούτοζου, σε στρατηγική απόσταση από το Προεδρικό Συγκρότημα και την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Το ξενοδοχείο έχει εκκενωθεί πλήρως από άλλους ενοίκους και έχει μετατραπεί σε «απόρθητο κάστρο». Πληροφορίες αναφέρουν ότι η προεδρική σουίτα των 190 τ.μ. διαθέτει ενισχυμένους τοίχους και αλεξίσφαιρα τζάμια υψηλής αντοχής σε εκρήξεις.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί με μεταλλικά οδοφράγματα και συστήματα X-ray, ενώ στελέχη της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (Secret Service) ελέγχουν περιμετρικά κάθε κίνηση.

Στην Άγκυρα το «Θηρίο» και το Marine One

Η Ουάσινγκτον αντιμετωπίζει την επίσκεψη ως αποστολή υψηλού κινδύνου. Ήδη βρίσκεται στην Άγκυρα η περίφημη θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα («The Beast»), η οποία έγινε αντιληπτή από πολίτες στους δρόμους της πόλης.

Παράλληλα, το προεδρικό ελικόπτερο «Marine One» μεταφέρθηκε αποσυναρμολογημένο με στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος και μοντάρεται επί τόπου από Αμερικανούς τεχνικούς.

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Κινητοποίηση-μαμούθ από τις τουρκικές αρχές

Η συνολική επιχείρηση ασφαλείας της Τουρκίας είναι γιγαντιαία, καθώς η Άγκυρα βλέπει τη διοργάνωση ως ένα μεγάλο στοίχημα διεθνούς κύρους.

Η ακτινογραφία των μέτρων ασφαλείας:

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56.288 συνολικά ένστολοι: 48.841 αστυνομικοί και 7.447 στελέχη της χωροφυλακής.

639 αναλυτές κυβερνοασφάλειας: 24ωρη ψηφιακή περιπολία για τον εντοπισμό απειλών στο διαδίκτυο και τα social media.

3 αεροδρόμια σε ετοιμότητα για την υποδοχή έως και 52 ηγετών, 100 υπουργών και αντιπροσωπειών από 32 κράτη-μέλη και 9 προσκεκλημένες χώρες.

Ειδικά πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση χημικών, βιολογικών, ραδιολογικών και πυρηνικών απειλών.

«Κόκκινες ζώνες» και απαγορεύσεις

Από τις 6 έως τις 9 Ιουλίου, η Νομαρχία της Άγκυρας επιβάλλει σκληρούς κυκλοφοριακούς περιορισμούς.

Έχει απαγορευτεί πλήρως η κυκλοφορία ηλεκτρικών σκούτερ και δικύκλων διανομής (delivery) γύρω από το Προεδρικό Συγκρότημα και τα δέκα ξενοδοχεία των επίσημων αποστολών, ενώ έχουν απομακρυνθεί γερανοί, σταθμευμένα οχήματα και εμπορευματοκιβώτια από τις διαδρομές διέλευσης.

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Το διπλωματικό πρόγραμμα και το παρασκήνιο με το Ανίτκαμπιρ

Ο Ντόναλντ Τραμπ φτάνει στην Τουρκία την Τρίτη 7 Ιουλίου. Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει:

Υποδοχή με επίσημη τελετή από τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατ’ ιδίαν συνάντηση, διευρυμένες συνομιλίες και κοινή συνέντευξη Τύπου.

Παράθεση επίσημου δείπνου από το προεδρικό ζεύγος της Τουρκίας το ίδιο βράδυ.

Συμμετοχή στην κεντρική σύνοδο του ΝΑΤΟ την Τετάρτη και την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία.

Κρίσιμες διμερείς συναντήσεις με τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και τον Σύρο Πρόεδρο, Άχμεντ αλ Σάρα.

Αίσθηση, πάντως, προκαλεί μια αλλαγή της τελευταίας στιγμής. Ενώ τα τουρκικά μέσα μετέδιδαν αρχικά ότι ο Τραμπ θα ξεκινούσε την επίσκεψή του με την καθιερωμένη απότιση φόρου τιμής στο Μαυσωλείο του Ατατούρκ (Ανίτκαμπιρ), η στάση αυτή απουσιάζει από το επίσημο πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, χωρίς να έχει δοθεί κάποια εξήγηση για τη συγκεκριμένη τροποποίηση.