Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Απειλή τους εχθρούς του Ιράν – “Η ασφάλεια σας αποτελεί παρελθόν”

Αυστηρό μήνυμα στους εχθρούς του Ιράν έστειλε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ μετά την δολοφονία του Εσμαΐλ Χατίμπ.

Ο Χαμενεΐ σημείωσε ότι“η ασφάλεια τους αποτελεί παρελθόν” σε ανακοίνωση που εκδόθηκε εξ ονόματός του και εστάλη στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιαν. Η ανάρτηση στο Telegram προέτρεπε τους αξιωματούχους να εντείνουν τις προσπάθειες και να καλύψουν το κενό που άφησε ο Χατίμπ.

Η ανακοίνωση του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ήρθε σε μια περίοδο κρίσης, καθώς οι ιρανικές αρχές κατηγορούν το Ισραήλ για σειρά επιθέσεων που έχουν πλήξει υψηλόβαθμα στελέχη της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ορίστηκε ως Ανώτατος Θρησκευτικός ηγέτης, διαδεχόμενος τον πατέρα του, τον 86χρονο ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή την πρώτη ημέρα του πολέμου, στις 28 Φεβρουαρίου.

Τέλος, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιδρομών από Ισραήλ κα ΗΠΑ.