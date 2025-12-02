Μόσχα: Γουίτκοφ και Κούσνερ περπάτησαν στο κέντρο της πόλης πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν (Βίντεο)
Οι τρεις τους γευμάτισαν σε εστιατόριο που έχει αστέρι Michelin.
Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον Στιβ Γουίκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Ρώσο διαπραγματευτή Κίριλ Ντμίτριεφ να περπατούν στο κέντρο της Μόσχας.
Προηγουμένως δείπνησαν σε ένα εστιατόριο πριν αρχίσουν οι συνομιλίες των αμερικανών αξιωματούχων με τον Πούτιν για την επίλυση του ουκρανικού.
Οι τρεις τους φέρονται να γευμάτισαν σε εστιατόριο της ρωσικής πρωτεύουσας που έχει αστέρι Michelin.
