Μόσχα: Γουίτκοφ και Κούσνερ περπάτησαν στο κέντρο της πόλης πριν τη συνάντηση με τον Πούτιν (Βίντεο)

Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον Στιβ Γουίκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον Ρώσο διαπραγματευτή Κίριλ Ντμίτριεφ να περπατούν στο κέντρο της Μόσχας.

Προηγουμένως δείπνησαν σε ένα εστιατόριο πριν αρχίσουν οι συνομιλίες των αμερικανών αξιωματούχων με τον Πούτιν για την επίλυση του ουκρανικού.

Steve Witkoff and Jared Kushner are meeting Putin in Moscow and then plan to visit a European country to meet Zelensky.



Source: Axios pic.twitter.com/rgQldZSIBq— Clash Report (@clashreport) December 2, 2025

Οι τρεις τους φέρονται να γευμάτισαν σε εστιατόριο της ρωσικής πρωτεύουσας που έχει αστέρι Michelin.