Μινεάπολη: Καρέ καρέ η εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης από τον πράκτορα της ICE

Το φως της δημοσιότητας ήρθε το βίντεο που κατέγραψε με το κινητό του ο πράκτορας της ICE πριν δολοφονήσει εν ψυχρώ την 37χρονη στην Μινεάπολη των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται η στιγμή που πλησιάζει το αυτοκίνητο, ενώ στη συνέχεια ακούγονται οι πυροβολισμοί που έβαλαν τέλος στη ζωή της 37χρονης Ρενέ Γκουντ.

Δείτε το βίντεο

Η αστυνομία της Μινεάπολης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο όχημά της και εμπόδιζε την κυκλοφορία.

«Σε κάποια στιγμή, ομοσπονδιακός πράκτορας την προσέγγισε πεζός και το όχημα άρχισε να απομακρύνεται. Ρίχθηκαν τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί και το αυτοκίνητο κατέληξε στο πλάι του δρόμου», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η γυναίκα ήταν στόχος οποιασδήποτε επιχείρησης.

Η εκπρόσωπος του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε ότι η Γκουντ «προσπαθούσε να παρασύρει με το αυτοκίνητό της στελέχη επιβολής του νόμου», κάτι που αμφισβητείται από τοπικές αρχές.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι και ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι βίντεο του περιστατικού δεν δείχνει πράξη αυτοάμυνας από την πλευρά του πράκτορα.

Μινεάπολη: Ποια ήταν η 37χρονη

Νεκρή είναι η Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών και ποιήτρια, που είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πόλη.

Η γυναίκα προσπάθησε να αποφύγει τους πράκτορες, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να πυροβοληθεί θανάσιμα και να χάσει τη ζωή της.

Η 37χρονη ήταν Αμερικανίδα πολίτης και είχε γεννηθεί στο Κολοράντο, ενώ δεν φαίνεται να είχε κατηγορηθεί ποτέ για κάποιο αδίκημα. Στο ποινικό μητρώο της είναι καταγεγραμμένη μόνο μια κλήση για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Στους λογαριασμούς της στα social media, η Μακλίν Γκουντ περιέγραφε τον εαυτό της ως «ποιήτρια, συγγραφέα, σύζυγο και μητέρα». Σε πρόσφατες αναρτήσεις της ανέφερε ότι αυτήν την περίοδο «γνωρίζει τη Μινεάπολη», ενώ είχε προσθέσει το emoji της σημαίας του ουράνιου τόξου στο προφίλ της στο Instagram.