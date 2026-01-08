Μινεάπολη: Εξοργίζει το βίντεο με τον πράκτορα της ICE μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης – Απομακρύνθηκε ψύχραιμος

Τον γύρο του κόσμου κάνουν τα βίντεο από την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ στη Μινεάπολη των ΗΠΑ από τον ομοσπονδιακό πράκτορα της ICE που άνοιξε πυρ εναντίον της.

Σε νέα πλάνα που ήρθαν στο φως, φαίνεται ο πράκτορας που φέρεται να πυροβόλησε θανάσιμα τη γυναίκα να απομακρύνεται από το αυτοκίνητό της, ψύχραιμος… κοιτάζοντας το κινητό του. Μάλιστα την ώρα που ο πράκτορας περπατάει ακούγεται και μία γυναίκα να του φωνάζει «ντροπή σου!».

This is the despicable ICE agent that murdered Renee Nicole Good in Minneapolis today walking away from the scene of the crime.



You know, the same guy that Trump claimed was recovering in the hospital after being violently assaulted.



MAGA lies as easily as they breath. pic.twitter.com/qgjBqoSI9J— usurp tha chef (@usurpthachef) January 8, 2026

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, γείτονες σφύριζαν διαμαρτυρόμενοι προς μια ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων, ενώ ένας από αυτούς φώναζε στη γυναίκα οδηγό μέσα από το παράθυρο του SUV.

Τη στιγμή που το όχημα άρχισε να κινείται, ένας πράκτορας συνέχισε να φωνάζει και, όπως κατέθεσε η μάρτυρας, πυροβόλησε.

Αμέσως μετά τους πυροβολισμούς, το SUV προχώρησε περίπου 10 μέτρα. «Τότε έγινε φανερό ότι η οδηγός είχε χάσει τον έλεγχο», είπε η Μπέτσι.

«Είδα το κεφάλι της να πέφτει προς τα πίσω στο προσκέφαλο και υπήρχε πολύ αίμα», πρόσθεσε. Το όχημα κύλησε αργά και προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο λίγα μέτρα πιο μπροστά.

Η αστυνομία της Μινεάπολης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η γυναίκα βρισκόταν μέσα στο όχημά της και εμπόδιζε την κυκλοφορία.

«Σε κάποια στιγμή, ομοσπονδιακός πράκτορας την προσέγγισε πεζός και το όχημα άρχισε να απομακρύνεται. Ρίχθηκαν τουλάχιστον δύο πυροβολισμοί και το αυτοκίνητο κατέληξε στο πλάι του δρόμου», ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η γυναίκα ήταν στόχος οποιασδήποτε επιχείρησης.

Η εκπρόσωπος του DHS, Τρίσια ΜακΛάφλιν, δήλωσε ότι η Γκουντ «προσπαθούσε να παρασύρει με το αυτοκίνητό της στελέχη επιβολής του νόμου», κάτι που αμφισβητείται από τοπικές αρχές.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι και ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ αμφισβήτησαν τους ισχυρισμούς της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι βίντεο του περιστατικού δεν δείχνει πράξη αυτοάμυνας από την πλευρά του πράκτορα.

Μινεάπολη: Ποια ήταν η 37χρονη

Νεκρή είναι η Ρενέ Νικόλ Μακλίν Γκουντ, μητέρα τριών παιδιών και ποιήτρια, που είχε μετακομίσει πρόσφατα στην πόλη.

Η γυναίκα προσπάθησε να αποφύγει τους πράκτορες, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της, με αποτέλεσμα να πυροβοληθεί θανάσιμα και να χάσει τη ζωή της.

Η 37χρονη ήταν Αμερικανίδα πολίτης και είχε γεννηθεί στο Κολοράντο, ενώ δεν φαίνεται να είχε κατηγορηθεί ποτέ για κάποιο αδίκημα. Στο ποινικό μητρώο της είναι καταγεγραμμένη μόνο μια κλήση για παραβίαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.

Στους λογαριασμούς της στα social media, η Μακλίν Γκουντ περιέγραφε τον εαυτό της ως «ποιήτρια, συγγραφέα, σύζυγο και μητέρα». Σε πρόσφατες αναρτήσεις της ανέφερε ότι αυτήν την περίοδο «γνωρίζει τη Μινεάπολη», ενώ είχε προσθέσει το emoji της σημαίας του ουράνιου τόξου στο προφίλ της στο Instagram.

Η Γκουντ είχε μία κόρη και έναν γιο από τον πρώτο της γάμο, οι οποίοι τώρα είναι 15 και 12 ετών αντίστοιχα. Ο 6χρονος γιος της ήταν από τον δεύτερο γάμο της.