Μεξικό: Εκτέλεσαν δήμαρχο μεξικανικής μεγαλούπολης κατά την διάρκεια εκδήλωσης – Δείτε το βίντεο

Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε μεγαλούπολη του Μεξικού καθώς ο δήμαρχος της Ουρουαπάν, Κάρλος Μάνσο, έπεσε νεκρός από πυρά ενόπλων. Η στυγερή δολοφονία έγινε κατά την διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης στην πολιτεία Μιτσοακάν.

Η Ουρουαπάν, πόλη 350.000 κατοίκων, αποτελείται κυρίως από αγροτικές επιχειρήσεις γνωστές για τα αβοκάντο της με την παραγωγή να εξάγεται κυρίως στις ΗΠΑ, όπως και άλλα φρούτα, όπως το κίτρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κατόπιν επίθεσης που διαπράχθηκε (σ.σ. προχθές Σάββατο) το απόγευμα στο κέντρο της Ουρουαπάν, στη Μιτσοακάν, όπου δυστυχώς έχασε τη ζωή του ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κάρλος Μάνσο, δυο πρόσωπα που εμπλέκονται στο συμβάν συνελήφθησαν κι ένας από τους δράστες έχασε τη ζωή του», ανέφερε μέσω X η γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας και Προστασίας των Πολιτών. #México | Los últimos momentos de vida del alcalde Carlos Manzo fueron junto a su pequeño hijo, quien lo abrazó con ternura en una imagen que hoy conmueve a todo el país.

La advertencia es clara para todos los opositores del régimen, para aquellos que levantan la voz. pic.twitter.com/4FvX87LNZY— Antena 5 Radio (@a5radio) November 2, 2025

Η πολιτεία Μιτσοακάν μαστίζεται για δεκαετίες από τη βία συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, που επιδίδονται ιδίως στην εκβίαση αγροτών για την απόσπαση χρημάτων.

Εκεί δρουν κυρίως τα ισχυρά καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ) και Νέα Οικογένεια της Μιτσοακάν (ΚΝΟΜ), που νωρίτερα φέτος εγγράφτηκαν στη μαύρη λίστα των «ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων» από την κυβέρνηση των ΗΠΑ. BREAKING – Carlos Manzo, mayor of Uruapan, Mexico, has been assassinated by cartels after pleading with President Claudia Sheinbaum to intervene in the city’s cartel violence and heavily criticizing her inaction.



(Same lady who saw 37 of her opponents “pass away,” btw.) pic.twitter.com/di0a566iMe— Right Angle News Network (@Rightanglenews) November 2, 2025

Η δολοφονία του αιρετού ακολούθησε εκείνη, μερικά εικοσιτετράωρα νωρίτερα, του Μπερνάρντο Μπράβο, μεγάλου παραγωγού κίτρου στη Μιτσοακάν, επίσης από οπλοφόρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είχε καταγγείλει επανειλημμένα απόπειρες εκβίασης σε βάρος της επιχείρησής του.