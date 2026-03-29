Μέση Ανατολή: Πως εξελίχθηκε ο πόλεμος των ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν τις πρώτες τέσσερις εβδομάδες του

Την πορεία του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στη Μέση Ανατολή παρουσιάζει το Al Jazeera καταγράφοντας όλα όσα έχουν συμβεί.

«Οι τιμές της ενέργειας εκτοξεύονται, η βία εντείνεται σε όλη την περιοχή και οι προσπάθειες για την επίτευξη διπλωματικής αποκλιμάκωσης αντισταθμίζονται από την πολεμοχαρή ρητορική και τις απειλές για περαιτέρω κλιμάκωση και από τις δύο πλευρές» αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα.

Οι ειδικοί λένε ότι οι τελευταίες 28 ημέρες έχουν επίσης οδηγήσει σε νέες πολιτικές, οικονομικές και ασφαλιστικές πραγματικότητες. Πολλοί κορυφαίοι ηγέτες στο Ιράν έχουν σκοτωθεί και οι ΗΠΑ δυσκολεύονται να συσπειρώσουν συμμάχους προς βοήθειά τους.

Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν ανέρχεται σε περισσότερους από 1.937 ανθρώπους και περισσότεροι έχουν σκοτωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού των ΗΠΑ.

Αναλυτικά:

Εβδομάδα 1

Ο πόλεμος ξεκίνησε με τεράστιες επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, οι οποίες, σύμφωνα με το Πεντάγωνο, ήταν διπλάσιες από την ισχύ πυρός της εκστρατείας «σοκ και δέους» που ξεκίνησε την εισβολή στο Ιράκ το 2003 .

Στρατιωτικές εξελίξεις:

Οι πρώτες ισραηλινές επιδρομές σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ , ο οποίος διετέλεσε de facto αρχηγός του κράτους της χώρας, καθώς και η κορυφαία πνευματική αρχή για εκατομμύρια Σιίτες Μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο.

Η αρχική επίθεση περιελάμβανε επίσης τη δολοφονία αρκετών κορυφαίων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του στρατηγού Αμπντολραχίμ Μουσαβί, του Μοχάμεντ Πακπούρ, διοικητή του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), και του Αλί Σαμχανί, συμβούλου του Χαμενεΐ.

Η ιρανική απάντηση ήταν άμεση. Εκατοντάδες πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτοξεύτηκαν εναντίον του Ισραήλ και των αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων σε όλη την περιοχή, καθώς και εναντίον πολιτικών και ενεργειακών στόχων στον Κόλπο.

Η Τεχεράνη κατάφερε επίσης να μπλοκάρει γρήγορα το Στενό του Ορμούζ, μια βασική πλωτή οδό για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Μετά την αρχική επίθεση, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνέχισαν να χτυπούν το Ιράν καθημερινά, με τους βοηθούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να λένε ότι η Ουάσινγκτον έβρεχε «θάνατο και καταστροφή» στη χώρα.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τα πρώτα θύματα του πολέμου: Έξι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε επίθεση σε βάση στο Πορτ Σουάιμπα του Κουβέιτ.

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι τρία αμερικανικά μαχητικά αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά λάθος από φίλια πυρά πάνω από το Κουβέιτ.

Λιγότερο από 48 ώρες μετά την έναρξη της σύγκρουσης, η Χεζμπολάχ εισήλθε στη μάχη εκτοξεύοντας πυραύλους κατά του Ισραήλ, κάτι που, όπως ισχυρίστηκε, ήταν σε απάντηση στη δολοφονία του Χαμενεΐ και στις καθημερινές ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο, κατά παράβαση της εκεχειρίας του 2024.

Το Ισραήλ ξεκίνησε βομβαρδισμό και χερσαία εισβολή στον Λίβανο.

Πολιτικές εξελίξεις:

Τα κράτη του Κόλπου καταδίκασαν τις ιρανικές επιθέσεις ως παραβίαση της κυριαρχίας τους, τονίζοντας ότι ήταν ουδέτερα στον πόλεμο και τονίζοντας το δικαίωμά τους να απαντήσουν.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο στόχος της στρατιωτικής εκστρατείας ήταν να φέρει «ελευθερία» στον ιρανικό λαό, αλλά Αμερικανοί αξιωματούχοι αργότερα περιέγραψαν πιο περιορισμένους στόχους, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των στρατιωτικών δυνατοτήτων του Ιράν.

Παρά τον αποκεφαλισμό της ηγεσίας της, η ιρανική κυβέρνηση δεν κατέρρευσε.

Το Ιράν επίσης δεν είδε καμία σημαντική λιποταξία ή αντικυβερνητικές διαμαρτυρίες.

Στις ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί επικριτές του Τραμπ αμφισβήτησαν τη νομιμότητα των επιθέσεων, οι οποίες ξεκίνησαν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι μόνο ένας στους τέσσερις ανθρώπους στις ΗΠΑ υποστήριζε τον πόλεμο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ήθελε να συμμετάσχει στην επιλογή του επόμενου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ένας ισχυρισμός που αντιμετωπίστηκε με χλευασμό από Ιρανούς αξιωματούχους.

Κόστος για τους πολίτες:

Μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του πολέμου, οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ είχαν σκοτώσει 1.332 ανθρώπους στο Ιράν.

Η πιο σφοδρή επίθεση ήταν η βομβιστική επίθεση σε ένα σχολείο θηλέων στη νότια πόλη Μινάμπ , στην οποία, σύμφωνα με Ιρανούς αξιωματούχους, σκοτώθηκαν περισσότεροι από 170 άνθρωποι, κυρίως παιδιά.

Η βία στον Λίβανο εκτόπισε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και σκότωσε εκατοντάδες.

Οικονομικός αντίκτυπος:

Μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας του πολέμου, η τιμή ενός βαρελιού πετρελαίου είχε ξεπεράσει τα 90 δολάρια, από περίπου 70 δολάρια πριν από το ξέσπασμα της σύγκρουσης.

Η πολιτική αεροπορία περιορίστηκε στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, η οποία φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια του κόσμου.

Εβδομάδα 2

Μέχρι τη στιγμή που ο πόλεμος είχε εισέλθει στη δεύτερη εβδομάδα του, ήταν σαφές ότι το ιρανικό καθεστώς δεν είχε καταρρεύσει και ότι η σύγκρουση δεν επρόκειτο να είναι μια σύντομη, μονοδιάστατη επιχείρηση παρόμοια με την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ τον Ιανουάριο.

Στρατιωτικές εξελίξεις:

Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού έπεσε πάνω από το Ιράκ, σκοτώνοντας και τα έξι μέλη του πληρώματος. Ιρακινές ομάδες που συμμαχούν με το Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για την κατάρριψη του αεροσκάφους, αλλά ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι η συντριβή δεν «οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά».

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συνέχισαν να χτυπούν το Ιράν, χτυπώντας για πρώτη φορά αποθήκες πετρελαίου στην Τεχεράνη. Οι επιθέσεις προκάλεσαν τεράστια σύννεφα καπνού που έριξαν μαύρη βροχή πάνω από την πόλη των εννέα εκατομμυρίων κατοίκων.

Η Χεζμπολάχ και το Ιράν εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε τη Βηρυτό και τα νότια προάστιά της, γνωστά ως Νταχίγιε, καθώς ενέτεινε την εισβολή του στο νότιο Λίβανο.

Αρκετά πλοία έγιναν στόχος κοντά στο Στενό του Ορμούζ, καθώς το Ιράν ενίσχυσε τον έλεγχό του επί της στρατηγικής πλωτής οδού.

Αν και ο Τραμπ δεσμεύτηκε να συνοδεύσει τα δεξαμενόπλοια που έχουν ακινητοποιηθεί κοντά στο Ορμούζ, ο αμερικανικός στρατός παραδέχτηκε ότι δεν ήταν έτοιμος να συνοδεύσει πλοία μέσω του στενού.

Το Ιράν ενέτεινε την επίθεσή του στον Κόλπο με επίθεση στη Σαουδική Αραβία, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους.

Πολιτικές εξελίξεις:

Το Ιράν επέλεξε τον γιο του εκλιπόντος Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ως τον νέο ανώτατο ηγέτη του σε μια επίδειξη ανυπακοής στις απαιτήσεις των ΗΠΑ, αφού ο Τραμπ είχε απορρίψει τον 56χρονο ως επιλογή.

Σε γραπτό μήνυμά του, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, τονίζοντας τη σημασία του κλεισίματος του Πορθμού του Ορμούζ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «σύντομα», αλλά Ισραηλινοί αξιωματούχοι τόνισαν ότι η σύγκρουση δεν έχει όρια.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, δήλωσε ότι η ομάδα του είναι έτοιμη για μια «μακρά αντιπαράθεση» με το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο ως «υπαρξιακό».

Κόστος για τους πολίτες:

Το Ιράν δήλωσε ότι σχεδόν 10.000 αστικές τοποθεσίες υπέστησαν ζημιές στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Ο αριθμός των εκτοπισμένων στον Λίβανο ξεπέρασε τις 800.000, καθώς το Ισραήλ εξέδωσε εντολές αναγκαστικής εκκένωσης για μεγάλα τμήματα της χώρας.

Οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν περισσότερους από 770 ανθρώπους στον Λίβανο μέχρι το τέλος της δεύτερης εβδομάδας του πολέμου.

Οικονομικός αντίκτυπος:

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 110 δολάρια ανά βαρέλι στις 8 Μαρτίου, προτού υποχωρήσουν μεταξύ 90 και 100 δολαρίων αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε να απελευθερώσει ποσότητα ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου σε απάντηση στη διακοπή του παγκόσμιου εφοδιασμού καυσίμων.

Ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα επωφεληθούν από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου, καθώς η χώρα είναι σημαντικός παραγωγός ενέργειας, παρά το αυξανόμενο κόστος για τους καταναλωτές και τον κίνδυνο επιτάχυνσης του πληθωρισμού.

Εβδομάδα 3

Κατά την τρίτη εβδομάδα του, ο πόλεμος είδε σημαντικές κλιμακώσεις πέρα ​​από τις συνήθεις αεροπορικές επιθέσεις και τις επιθέσεις με πυραύλους. Το Ισραήλ πραγματοποίησε μεγάλες δολοφονίες εντός του Ιράν και βομβάρδισε ένα κοίτασμα φυσικού αερίου , διακινδυνεύοντας έναν ολοκληρωτικό ενεργειακό πόλεμο σε ολόκληρη την περιοχή.

Στρατιωτικές εξελίξεις:

Το Ισραήλ δολοφόνησε τον αρχηγό ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζάνι και τον αρχηγό της παραστρατιωτικής δύναμης Basij Gholamreza Soleimani.

Δύο βαρείς πύραυλοι από το Ιράν διαπέρασαν την πολυεπίπεδη αεράμυνα του Ισραήλ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στις νότιες πόλεις Ντιμόνα και Αράντ .

Το Ισραήλ έπληξε το κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars του Ιράν σε μια σημαντική κλιμάκωση που επέκτεινε τον πόλεμο στις ενεργειακές υποδομές.

Το Ιράν απάντησε επιτιθέμενο σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης υγροποιημένου φυσικού αερίου Ras Laffan στο Κατάρ και ενός διυλιστηρίου πετρελαίου στο Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι ανέπτυξαν 10.000 drones αναχαίτισης στη Μέση Ανατολή για να αντιμετωπίσουν τις ιρανικές επιθέσεις.

Ομάδες που συμμαχούν με το Ιράν στο Ιράκ έπληξαν ένα στρατόπεδο υλικοτεχνικής υποστήριξης των ΗΠΑ κοντά στη Βαγδάτη σε διαδοχικές επιθέσεις.

Η Χεζμπολάχ ενέτεινε τα πυραύλους της εναντίον του Ισραήλ, με μία εκτόξευση να φτάνει σε βάθος άνω των 200 χιλιομέτρων (125 μίλια) μέσα στο ισραηλινό έδαφος.

Πολιτικές εξελίξεις:

Ο Τραμπ αποστασιοποιήθηκε από την ισραηλινή επίθεση στο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου, λέγοντας ότι είπε στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να σταματήσει τέτοιες επιθέσεις.

Το Ιράν έθεσε τους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου, οι οποίοι περιελάμβαναν διαβεβαιώσεις ότι οι επιθέσεις δεν θα ανανεώνονταν, αποζημίωση για ζημιές και αναγνώριση των «δικαιωμάτων» του Ιράν.

Πριν από τη δολοφονία του, ο Λαριτζανί εξέδωσε ένα μήνυμα έξι σημείων προς τα έθνη με μουσουλμανική πλειοψηφία, καταδικάζοντας την έλλειψη υποστήριξης προς το Ιράν και επαναβεβαιώνοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να υποχωρήσει στον αγώνα της εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το Κατάρ κήρυξε τους στρατιωτικούς και ακολούθους ασφαλείας της ιρανικής πρεσβείας ως ανεπιθύμητα πρόσωπα μετά την επίθεση στο Ρας Λαφάν.

Ο Τζο Κεντ, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πόλεμο. Υποστήριξε ότι το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις ΗΠΑ όταν ξέσπασε η σύγκρουση.

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι «η ελάχιστη εμπιστοσύνη που είχε απομείνει στο Ιράν έχει διαλυθεί εντελώς», αφότου οι ενεργειακές υποδομές και οι στρατιωτικές βάσεις της δέχτηκαν ιρανική επίθεση. Ορισμένες επιθέσεις φαίνεται να στοχεύουν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία στις βάσεις.

Κόστος για τους πολίτες:

Η Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι τουλάχιστον 204 παιδιά σκοτώθηκαν στον πόλεμο, ενώ ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 1.444 ανθρώπους.

Στον Λίβανο, ο αριθμός των νεκρών από τις ισραηλινές επιθέσεις ξεπέρασε τους 1.000 και ο αριθμός των εκτοπισμένων ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο.

Οικονομικός αντίκτυπος:

Οι ιρανικές επιθέσεις εξουδετέρωσαν το 17% της ικανότητας εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ, προκαλώντας απώλεια ετήσιων εσόδων περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανέφερε η QatarEnergy. Οι απώλειες απειλούσαν με επιπτώσεις τις αγορές ενέργειας στην Ευρώπη και την Ασία.

Η τιμή ενός γαλονιού (3,8 λίτρα) βενζίνης στις ΗΠΑ έφτασε τα 3,90 δολάρια, σχεδόν 1 δολάριο περισσότερο από ό,τι πριν από την έναρξη του πολέμου.

Εβδομάδα τέσσερα

Την τέταρτη εβδομάδα του πολέμου, οι ΗΠΑ ισχυρίστηκαν ότι είχαν διπλωματικές επαφές με το Ιράν για πρώτη φορά από την έναρξη των εχθροπραξιών. Η ανακοίνωση έδειξε ότι ο Τραμπ μπορεί να αναζητά μια λύση καθώς ο πόλεμος μετατρέπεται σε μια παρατεταμένη σύγκρουση.

Στρατιωτικές εξελίξεις:

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα «εξαλείψει» τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν εάν δεν ανοίξει πλήρως το Στενό του Ορμούζ εντός 48 ωρών, αλλά αργότερα παρέτεινε την προθεσμία κατά πέντε ημέρες και στη συνέχεια για 10 ακόμη ημέρες.

Οι ΗΠΑ μετέφεραν χιλιάδες στρατιώτες στη Μέση Ανατολή, εγείροντας την πιθανότητα χερσαίων επιχειρήσεων εντός του Ιράν.

Το Ισραήλ βομβάρδισε ιρανικά χαλυβουργεία και έναν πυρηνικό αντιδραστήρα, ωθώντας το Ιράν να απειλήσει βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε όλη την περιοχή.

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι επτά άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών Τούρκων στρατιωτικών, σκοτώθηκαν μετά τη συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου λόγω τεχνικής βλάβης.

Οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν στη γέφυρα Κασμίγια, ένα βασικό πέρασμα που συνδέει το νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα.

Η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι έπληξε δεκάδες ισραηλινά άρματα μάχης, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για πολυάριθμες επιθέσεις καθημερινά εναντίον στρατευμάτων εισβολής.

Πολιτικές εξελίξεις:

Ο Τραμπ επέμεινε ότι το Ιράν «ικετεύει» για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αλλά Ιρανοί αξιωματούχοι αρνήθηκαν την άμεση επαφή με την Ουάσινγκτον.

Οι ΗΠΑ έστειλαν στο Ιράν ένα σχέδιο κατάπαυσης του πυρός 15 σημείων, αλλά η Τεχεράνη απέρριψε την πρόταση ως μαξιμαλιστική.

Το Κατάρ ζήτησε την επίλυση της σύγκρουσης μέσω της διπλωματίας, λέγοντας ότι η «ολική εξόντωση» των αντιπάλων στην περιοχή «δεν αποτελεί επιλογή».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υιοθέτησαν έναν ολοένα και πιο αντιπαραθετικό τόνο εναντίον του Ιράν, με τον υπουργό Εξωτερικών Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ να δηλώνει ότι η χώρα του «δεν θα εκβιαστεί ποτέ από τρομοκράτες».

Ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, δήλωσε ότι «τα νέα ισραηλινά σύνορα πρέπει να είναι ο ποταμός Λιτάνι», υπονοώντας ότι η χώρα του θα προσαρτήσει περίπου το 20% του εδάφους του Λιβάνου.

Η ομάδα Χούθι της Υεμένης, η οποία παρέμεινε στο περιθώριο, δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συμμετάσχει στον πόλεμο εάν η Ερυθρά Θάλασσα χρησιμοποιηθεί για την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά του Ιράν ή εάν η σύγκρουση κλιμακωθεί περαιτέρω.

Κόστος για τους πολίτες:

Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν πλησίασε τους 2.000, με 25 θανάτους σε όλο τον Κόλπο.

Στο Ισραήλ, οι επιθέσεις του Ιράν και της Χεζμπολάχ σκότωσαν 20 άτομα τον πρώτο μήνα του πολέμου.

Οι ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν τουλάχιστον 121 παιδιά στον Λίβανο, ενώ ο αριθμός των νεκρών στη χώρα έφτασε τους 1.116, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Οι ειδικοί των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησαν ότι ο Λίβανος , όπου η ισραηλινή εισβολή και οι βομβαρδισμοί έχουν εκτοπίσει περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια ανθρώπους, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο μιας «ανθρωπιστικής καταστροφής».

Οικονομικός αντίκτυπος:

Οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 112 δολάρια ανά βαρέλι, τα υψηλότερα από το 2022, εν μέσω φόβων για την προσφορά.

Η χρηματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ βυθίστηκε εν μέσω οικονομικής αβεβαιότητας που συνδέεται με τον πόλεμο, με τους κύριους δείκτες, συμπεριλαμβανομένων των S&P 500 και NASDAQ, να σημειώνουν σημαντικές απώλειες.