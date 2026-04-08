Μέση Ανατολή: Μακρόν και Μερτς χαιρετίζουν την εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – “Εξαιρετικά θετική”

Την θετική αντίδραση των ηγετών και εκπροσώπων των χωρών στην Ευρωπαϊκή ήπειρο προκάλεσε η συμφωνία για εκεχειρία 2 εβδομάδων στην Μέση Ανατολή.

Ο Μακρόν μίλησε για θετική εξέλιξη και ζήτησε να συμπεριληφθεί στην συμφωνία εκεχειρίας στην Μέση Ανατολή και ο Λίβανος.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε σήμερα «εξαιρετικά θετική» την παύση πυρός που συμφωνήθηκε στη Μέση Ανατολή. Σε δήλωσή του λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Αμυνας στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι περίπου 15 χώρες κινητοποιούνται στο πλαίσιο μιας καθαρά αμυντικής αποστολής, ούτως ώστε, σε συνεργασία με το Ιράν, να εξασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ.

Ο Μακρόν χαρακτήρισε επισης εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση στον Λίβανο και επανέλαβε ότι η Γαλλία επιθυμεί να ενταχθεί και ο Λίβανος στην παύση πυρός. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ωστόσο ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στην συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη. Στον απόηχο της συμφωνίας για την παύση πυρός, το χρηματιστήριο του Παρισιού σημείωσε άνοδο κατά 1,53% ενώ, όπως δήλωσε η Ένωση των βιομηχανιών πετρελαίου της Γαλλίας, μέσα στις επόμενες ημέρες η τιμή της βενζίνης θα μειωθεί από 5 ως 10 λεπτά.

Τέλος ο Γάλλος πρόεδρος συναντάται σήμερα στο Ελιζέ με την Σεσίλ Κόλερ και τον Ζακ Παρί, οι οποίοι ήταν όμηροι στην Τεχερανη και ελευθερώθηκαν χθες από τις ιρανικές αρχές.

Μερτς: “Διαπραγμάτευση για οριστικό τέλος της σύγκρουσης στην Μέση Ανατολή”

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι η γερμανική κυβέρνηση καλωσορίζει την κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

«Ο στόχος τώρα πρέπει να είναι η διαπραγμάτευση τις επόμενες ημέρες ενός διαρκούς τέλους του πολέμου», δήλωσε σε ανακοίνωση που εξέδωσε. «Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διπλωματικών διαύλων».

Ο γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ καλωσόρισε επίσης την εκεχειρία.

«Καλωσορίζω την απόφαση από τις εμπόλεμες πλευρές να συμφωνήσουν σε μια κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στο Ιράν», έγραψε ο υπουργός στο Χ.

«Αυτό πρέπει να είναι το κρίσιμο πρώτο βήμα προς μια διαρκή ειρήνη, διότι οι συνέπειες της συνέχισης του πολέμου θα ήταν ανυπολόγιστες», πρόσθεσε.

Στην Μέση Ανατολή μεταβαίνει ο Στάρμερ για συναντήσεις

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ μεταβαίνει σήμερα στις χώρες του Κόλπου για να συναντηθεί με τους ηγέτες της περιοχής με τους οποίους θα εργαστεί για να γίνει σεβαστή η κατάπαυση του πυρός Ιράν-ΗΠΑ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.

“Χαιρετίζω τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη στη διάρκεια της νύχτας, η οποία θα φέρει μια στιγμή ανακούφισης στην περιοχή και στον κόσμο”, δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

“Μαζί με τους εταίρους μας οφείλουμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να υποστηριχθεί και να διατηρηθεί αυτή η κατάπαυση του πυρός, να μετατραπεί σε μια συμφωνία με διάρκεια και να ξανανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ”, πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Στάρμερ, ο οποίος έχει επικριθεί έντονα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν υποστήριξε τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, έχει φιλοξενήσει συνόδους πολλών χωρών για την εξεύρεση τρόπων με τους οποίους οι σύμμαχοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, που αποτελεί μια θεμελιώδους σημασίας θαλάσσια οδό για το εμπόριο πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στην ανακοίνωση του γραφείου του επισημαίνεται ότι ο Στάρμερ θα συζητήσει για διπλωματικές προσπάθειες που αποσκοπούν να “υποστηριχθεί και να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός προκειμένου να φέρει μια λύση με διάρκεια στη σύγκρουση και να προστατευθούν η Βρετανία και η παγκόσμια οικονομία από περαιτέρω απειλές”.

Η επίσκεψη του Στάρμερ στην περιοχή είχε προγραμματιστεί προτού ανακοινωθεί η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ είχε επίσης συνομιλήσει με τον Αμερικανό ομόλογό της Μάρκο Ρούμπιο χθες, Μ. Τρίτη, και είχαν συζητήσει για διπλωματικά μέτρα για να εξασφαλιστεί το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και για τη σύνοδο υπό τη Βρετανία που έγινε την περασμένη εβδομάδα για να συζητηθεί το ζήτημα αυτό, στην οποία μετείχαν πάνω από 40 χώρες.

Ο κόσμος έφτασε “επικίνδυνα κοντά” στην καταστροφή αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να εξαλείψει τον ιρανικό πολιτισμό στο τελεσίγραφό του προς την Τεχεράνη, δήλωσε παράλληλα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Ο Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε στον ραδιοσταθμό RNE ότι το τελεσίγραφο του προέδρου Τραμπ ήταν “απολύτως αδιανόητο για την ανθρωπότητα” και πρόσθεσε ότι είναι πολύ νωρίς να προσδιοριστεί αν η σύγκρουση έχει οριστικά τελειώσει.

“Όταν ο ηγέτης μιας στρατιωτικής υπερδύναμης κάνει τέτοιες απειλές, τις παίρνω στα σοβαρά”, πρόσθεσε.

Ουκρανία: “Ώρα και για την Μόσχα να σταματήσει τις επιθέσεις”

Εξάλλου, η Ουκρανία καλωσόρισε επίσης την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, καθώς και την άρση του αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ, έγραψε σήμερα επίσης στο X ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα και κάλεσε την Ουάσινγκτον να επιδείξει παρόμοια «αποφασιστικότητα» για να σταματήσει τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Η αμερικανική αποφασιστικότητα λειτουργεί. Πιστεύουμε πως είναι καιρός για επαρκή αποφασιστικότητα ώστε να αναγκασθεί η Μόσχα να πάψει το πυρ και να τερματίσει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας», έγραψε ο Σίμπιχα.

Ρωσία: “Επικράτησε η λογική”

Η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δείχνει ότι επικράτησε η κοινή λογική, δήλωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προσθέτοντας ωστόσο ότι “δεν θα υπάρξει φθηνό πετρέλαιο”.

Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χαιρέτισε παράλληλα σήμερα μια “νίκη” της χώρας του απέναντι στις ιρανικές επιθέσεις, μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

“Τα Εμιράτα κατήγαγαν μια νίκη σε έναν πόλεμο που ειλικρινά επιδιώξαμε να αποφευχθεί, και θριαμβεύσαμε (…) απέναντι σε μια βάναυση επίθεση”, έγραψε σε ανάρτησή του στο X ο προεδρικός σύμβουλος Ανουάρ Γκαργκάς.

“Ετοιμαζόμαστε σήμερα να διαχειριστούμε ένα περίπλοκο περιφερειακό πλαίσιο έχοντας ένα πιο σημαντικό κεφάλαιο, πιο βαθιά γνώση και μεγαλύτερη ικανότητα να επηρεάσουμε και να διαμορφώσουμε το μέλλον”, πρόσθεσε.

Το σουλτανάτο του Ομάν χαιρέτισε επίσης σήμερα την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ, καλώντας “να ενταθούν” οι προσπάθειες για μια “διαρκή παύση της κατάστασης πολέμου” στην περιοχή.

Η χώρα του Κόλπου, η οποία χαιρέτισε επίσης τον μεσολαβητικό ρόλο που διαδραμάτισε το Πακιστάν, υπογράμμισε “τη σημασία που έχει να ενταθούν ήδη από τώρα οι προσπάθειες για να βρεθούν λύσεις που θα μπορούν να δώσουν τέλος στην κρίση στην πηγή της και να επιτευχθεί μια διαρκής παύση της κατάστασης πολέμου και των εχθρικών πράξεων στην περιοχή”, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν.

Ειρήνη με διάρκεια θέλει η Κίνα

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας δήλωσε σήμερα ότι καλωσορίζει τις διευθετήσεις για κατάπαυση πυρός σχετικά με το Ιράν, προσθέτοντας πως η Κίνα έχει καταβάλει τις δικές της προσπάθειες προς την κατεύθυνση της υλοποίησης μιας ειρήνης με διάρκεια στη Μέση Ανατολή.