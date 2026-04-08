Βανς: “Εύθραυστη η εκεχειρία”- Αναφορές για χτύπημα σε διυλιστήριο του Ιράν, ιρανικές επιθέσεις σε ΗΑΕ και Κουβέιτ

Σε κατάπαυση του πυρός για δύο εβδομάδες με άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ συμφώνησαν ΗΠΑ και Ιράν, ωστόσο η κατάσταση στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να είναι εύθραυστη.

Και οι δύο πλευρές δηλώνουν νικήτριες. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ κατήγαγαν «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» έναντι του Ιράν, την ώρα που η Τεχεράνη δηλώνει ότι οι ιρανικές δυνάμεις «οδήγησαν τον εχθρό σε ιστορική αδυναμία και διαρκή ήττα».

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη (…) Αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!!!».

Κρίσιμο ερώτημα παραμένει η στάση του Ισραήλ, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει ότι η κατάπαυση δεν αφορά τον Λίβανο, με το θέμα να κινδυνεύει να αποτελέσει αγκάθι στις επερχόμενες συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν στο Πακιστάν την Παρασκευή.

Πάντως, όλα κρέμονται από μια «κλωστή», καθώς το Ιράν ανά πάσα στιγμή έχει τη δυνατότητα να τα κλείσει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, ασκώντας μεγάλη πίεση στις ΗΠΑ και στην παγκόσμια οικονομία.

Βανς: Εύθραυστη η εκεχειρία

Ως «εύθραυστη» χαρακτήρισε την εκεχειρία με το Ιράν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος συμμετείχε στις τελικές διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία, τονίζοντας ότι η διαδικασία ανέδειξε τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις εντός της ιρανικής ηγεσίας.

Μιλώντας από τη Βουδαπέστη, ο Βανς σημείωσε ότι η αντίδραση της ιρανικής πλευράς διέφερε ανάλογα με το ποια ομάδα εντός της κυβέρνησης τοποθετούνταν για τη συμφωνία. Όπως ανέφερε, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν ανταποκρίθηκε θετικά στο σχέδιο, ωστόσο άλλοι αξιωματούχοι «είπαν ψέματα» σχετικά με το τι πέτυχαν στρατιωτικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και για το περιεχόμενο της εκεχειρίας.

«Γι’ αυτό λέω ότι πρόκειται για μια εύθραυστη εκεχειρία», δήλωσε. «Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν ξεκάθαρα να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να συνεργαστούν μαζί μας για να βρεθεί μια καλή συμφωνία και στη συνέχεια υπάρχουν άλλοι που παραπληροφορούν ακόμη και για την εύθραυστη εκεχειρία που έχουμε ήδη επιτύχει».

Ο Βανς πρόσθεσε ότι, εφόσον η ιρανική πλευρά επιδείξει καλή πίστη, υπάρχει περιθώριο για επίτευξη ευρύτερης συμφωνίας. «Αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν μαζί μας με ειλικρίνεια, πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε. «Αν πρόκειται να πουν ψέματα, αν πρόκειται να εξαπατήσουν, αν επιχειρήσουν να εμποδίσουν ακόμη και την εύθραυστη εκεχειρία που έχουμε διαμορφώσει, τότε δεν πρόκειται να είναι ευχαριστημένοι με τις συνέπειες».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από την ομάδα του να αναστείλει προς το παρόν τη χρήση ορισμένων στρατιωτικών, διπλωματικών και οικονομικών μέσων πίεσης προς το Ιράν.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι τα εργαλεία αυτά παραμένουν διαθέσιμα, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν κινηθεί θετικά προς την κατεύθυνση μιας μόνιμης συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

«Μας έχει ζητήσει να προσέλθουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», ανέφερε για τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Αν όμως οι Ιρανοί δεν πράξουν το ίδιο, θα διαπιστώσουν ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν είναι άνθρωπος με τον οποίο μπορεί κανείς να παίζει. Είναι ανυπόμονος. Θέλει να υπάρξει πρόοδος άμεσα».

Αυτό που ήθελε ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν η καταστροφή της ιρανικής στρατιωτικής ισχύος και αυτό έχει επιτευχθεί, είπε ακόμα ο Βανς, προσθέτοντας πως η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Για επιθέσεις από το Ιράν μιλούν ΗΑΕ και Κουβέιτ

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι τα συστήματα αεράμυνάς τους αντιμετωπίζουν επίθεση πυραύλων από το Ιράν.

Το Κουβέιτ δήλωσε ότι αντιμετώπισε 28 ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αναχαίτισε μεγάλο αριθμό αυτών, τα οποία είχαν ως στόχο ζωτικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Πακιστάν: Το Ιράν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στις συνομιλίες του Ισλαμαμπάντ

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ δήλωσε στο X ότι είχε σήμερα μια «θερμή και ουσιαστική» συνομιλία με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν. I had a warm and substantive conversation with President Masoud Pezeshkian of Iran, this afternoon.



I conveyed my deep appreciation for the wisdom and sagacity of the Iranian leadership in accepting Pakistan’s offer to host peace talks in Islamabad later this week to work…— Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) April 8, 2026

«Εξέφρασα την βαθιά μου εκτίμηση για τη σοφία και τη διορατικότητα της ιρανικής ηγεσίας, η οποία αποδέχτηκε την πρόταση του Πακιστάν να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ αργότερα αυτή την εβδομάδα, με στόχο να εργαστούμε από κοινού για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή», ανέφερε.



«Ο Πρόεδρος Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Ιράν στις επικείμενες διαπραγματεύσεις και εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Πακιστάν, μεταφέροντας παράλληλα τις καλύτερες ευχές του προς τον λαό του Πακιστάν», πρόσθεσε.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου ζητά να συμπεριληφθεί η χώρα του στην περιφερειακή εκεχειρία

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, χαιρέτισε την εκεχειρία δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η χώρα του θα συμπεριληφθεί στην περιφερειακή εκεχειρία.



Ο Αούν δήλωσε ότι η Βηρυτός«συνεχίζει τις προσπάθειές της για να διασφαλίσει ότι η περιφερειακή ειρήνη θα συμπεριλάβει τον Λίβανο με σταθερό και διαρκή τρόπο», σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.



Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η εκεχειρία δεν καλύπτει τις συγκρούσεις της χώρας του με την Χεζμπολάχ, με τις ισραηλινές επιθέσεις να συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα.

Τα πρώτα πλοία διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ μετά την κατάπαυση του πυρός



Δύο πλοία διέπλευσαν το Στενό του Ορμούζ από τη στιγμή που το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει εκ νέου τη θαλάσσια οδό στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης θαλάσσιων μεταφορών Marine Traffic.

«Το ελληνικής ιδιοκτησίας φορτηγό NJ Earth διέσχισε το στενό στις 08:44 UTC, ενώ το Daytona Beach, που φέρει σημαία Λιβερίας, πέρασε νωρίτερα, στις 06:59 UTC, λίγο μετά την αναχώρησή του από το Μπαντάρ Αμπάς στις 05:28 UTC», αναφέρει το MarineTraffic στο X. Vessel movements resume in the Strait of Hormuz following ceasefire announcement



Early signs of vessel activity are emerging in the Strait of Hormuz following a ceasefire announcement, which includes a temporary reopening of the strategic waterway to allow for negotiations.… pic.twitter.com/CSy6PZlCJ4— MarineTraffic (@MarineTraffic) April 8, 2026

Αναφορές για εκρήξεις στο ιρανικό διυλιστήριο πετρελαίου του Λαβάν

Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, έχουν αναφερθεί αρκετές εκρήξεις σε δύο ιρανικά νησιά στον Περσικό Κόλπο. Ceasefire update,



Lavan Oil Refinery in Iran:

Αρκετές εκρήξεις καταγράφηκαν στο νησί Σίρι σήμερα το πρωί, ενώ αναφέρθηκε επίσης μια ξεχωριστή έκρηξη στο διυλιστήριο πετρελαίου του Λαβάν, που βρίσκεται στο ομώνυμο νησί. Η αιτία των εκρήξεων παραμένει άγνωστη. 🇮🇷🇦🇪 – BREAKING: Iranian media are accusing the UAE of attacking Siri Island. https://t.co/TGiLAbaUHs— Rerum Novarum // Intel, Breaking News, and Alerts (@officialrnintel) April 8, 2026

Οι «επιθυμητές αρχές» του Ιράν έγιναν αποδεκτές στην εκεχειρία, δήλωσε ο Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μίλησε για πρώτη φορά σχετικά με τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.



«Η εκεχειρία, με την αποδοχή των γενικών αρχών που επιθυμούσε το Ιράν, ήταν ο καρπός του αίματος του μεγάλου μαρτυρικού ηγέτη μας, Αλί Χαμενεΐ και το επίτευγμα της παρουσίας όλου του λαού στο προσκήνιο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X. آتش‌بس با پذیرش اصول کلی مورد نظر ایران، ثمره خون رهبر شهیدمان خامنه‌ای بزرگ و دستاورد حضور همه مردم در صحنه بود. از امروز نیز همچنان کنار هم خواهیم ماند. چه در میدان دیپلماسی، چه در میدان دفاع، چه در صحنه خیابان و چه در عرصه خدمت‌رسانی.#باهم_بودنمان_پیروزی_است— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 8, 2026

Ο λαός του Ιράν θα «παραμείνει ενωμένος» καθώς η χώρα εισέρχεται σε εκεχειρία δύο εβδομάδων με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

IDF: Σταματήσαμε τις επιθέσεις στο Ιράν – «Συνεχίζουμε κανονικά στον Λίβανο»

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία αεροπορική επιδρομή στο Ιράν από τις 3 π.μ. περίπου, ώρα κατά την οποία, σύμφωνα με τον Ισραηλινό Στρατό, διεξήγαγε μια σειρά επιθέσεων με στόχο τη μείωση των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν εναντίον του Ισραήλ.



Εν τω μεταξύ, ο στρατός δηλώνει ότι «συνεχίζει να πολεμά την τρομοκρατική οργάνωση της Χεζμπολάχ στο Λίβανο».



Κατά τη διάρκεια της σειράς «εκτεταμένων» επιθέσεων στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας χτύπησαν θέσεις εκτόξευσης και εκτοξευτές βαλλιστικών πυραύλων, «με στόχο τη σημαντική μείωση και καταστολή της έκτασης των εκτοξεύσεων», αναφέρει ο στρατός.



«Μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τις οδηγίες της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, χτύπησαν δεκάδες θέσεις εκτόξευσης — διακόπτοντας έτσι μια μεγαλύτερη βροχή βαλλιστικών πυραύλων που είχαν ως στόχο το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρει ο IDF σε δήλωσή του.



Το Ιράν συνέχισε να εκτοξεύει βαλλιστικούς πυραύλους κατά του Ισραήλ μέχρι περίπου τις 3:30 π.μ.



Ο IDF αναφέρει ότι χτύπησε επίσης «βασικές» εγκαταστάσεις παραγωγής όπλων σε διάφορες περιοχές του Ιράν πριν από την κατάπαυση του πυρός.



«Σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας, ο IDF έχει σταματήσει τις επιθέσεις στην εκστρατεία κατά του Ιράν και παραμένει σε υψηλό συναγερμό για την άμυνα, έτοιμος να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε παραβίαση», αναφέρει ο στρατός.



Ωστόσο, στο Λίβανο, ο IDF τόνισε ότι «συνεχίζει τις μάχες και τις χερσαίες επιχειρήσεις κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ».



Η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου, εν τω μεταξύ, προβαίνει σε αξιολόγηση· ο IDF αναφέρει ότι θα ενημερώσει το κοινό σε περίπτωση που γίνουν αλλαγές στις οδηγίες για τους πολίτες.

Νέες επιθέσεις στον Λίβανο μετά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν, το Ισραήλ διατάζει νέες εκκενώσεις

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις καλούν εκ νέου τους Λιβανέζους πολίτες να εκκενώσουν την πόλη της Τύρου.

Εν τω μεταξύ, αρκετά ισραηλινά πλήγματα αναφέρθηκαν από τα λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης στο νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί. #عاجل ‼️ انذار عاجل ومتكرر لسكان مدينة صور وتحديدًا في شبريحا (العباسية)



⭕️نشاطات حزب الله الإرهابي تجبر جيش الدفاع على العمل ضده وبقوة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم.



⭕️حرصًا على سلامتكم عليكم اخلاء منازلكم فورًا.



⭕لضمان سلامتكم أخلوا منازلكم فوراً وانتقلوا إلى شمال نهر… pic.twitter.com/GfqsHWQ0Oe— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 8, 2026

«Επείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους της πόλης της Τύρου, και συγκεκριμένα στη Shabriha… πρέπει να εκκενώσουν αμέσως τα σπίτια τους», λέει ο εκπρόσωπος του στρατού, Συνταγματάρχης Avichay Adraee, στο X, επισυνάπτοντας έναν χάρτη που δείχνει ένα κτίριο που πρόκειται να στοχοποιηθεί.

Ολόκληρη η πόλη έχει ήδη λάβει γενική εντολή εκκένωσης που καλύπτει ολόκληρο τον νότιο Λίβανο και οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έχουν επανειλημμένα διατάξει τους κατοίκους της να φύγουν τις τελευταίες εβδομάδες.

Λίγη ώρα μετά, ο στρατός του Λιβάνου κάλεσε τους πολίτες να μην επιστρέψουν στα χωριά στα νότια της χώρας, αφού το Ισραήλ δήλωσε ότι η εκεχειρία στο Ιράν δεν ισχύει για τις μάχες εναντίον της Χεζμπολάχ.



«Υπό το φως των εξελίξεων στην περιοχή και των φημών που κυκλοφορούν σχετικά με κατάπαυση του πυρός, η διοίκηση του στρατού καλεί τους πολίτες να μην επιστρέψουν στα χωριά και τις πόλεις του νότου και να αποφύγουν να πλησιάσουν περιοχές όπου έχουν προωθηθεί οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, προκειμένου να διαφυλάξουν την ασφάλειά τους, ιδίως καθώς ενδέχεται να εκθέσουν τη ζωή τους στον κίνδυνο των συνεχιζόμενων ισραηλινών επιθέσεων», αναφέρουν οι Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις σε δήλωσή τους.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου σταμάτησε τα πυρά εναντίον του βόρειου Ισραήλ και εναντίον ισραηλινών στρατευμάτων στον Λίβανο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στο πλαίσιο της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν που ανακοινώθηκε νωρίτερα, αναφέρουν στο Reuters τρεις λιβανέζικες πηγές.



Η Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, αναμένεται να εκδώσει δήλωση στην οποία θα περιγράφει την επίσημη θέση της σχετικά με την εκεχειρία και τον ισχυρισμό του Νετανιάχου ότι ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται, αναφέρουν οι τρεις λιβανέζικες πηγές.

Υπενθυμίζεται ότι αρκετές ώρες αφότου ανακοινώθηκε η συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν ήρθε η πρώτη επίσημη αντίδραση από το Ισραήλ, με μία ανάρτηση στον λογαριασμό του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σε αυτή επισημαίνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν πει στο Ισραήλ πως παραμένουν δεσμευμένες στην επίτευξη των στόχων κατά τις προσεχείς διαπραγματεύσεις. Ξεκαθαρίζεται, όμως, πως η εκεχειρία των δύο εβδομάδων δεν περιλαμβάνει τον Λίβανο.

Νωρίτερα, ο Πακιστανός πρωθυπουργός είχε υποστηρίξει πως η εκεχειρία έχει άμεση εφαρμογή για όλα τα μέτωπα του πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Ανταλλαγή πυραύλων ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν μετά την ανακοίνωση για κατάπαυση του πυρός

Παρά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία συνεχίζει να πραγματοποιεί χτυπήματα στο Ιράν δήλωσε τα ξημερώματα της Μεγάλης Τετάρτης ένας αξιωματούχος ασφαλείας στους Times of Israel.

Την ίδια ώρα το Ιράν εκτόξευσε αρκετές ομοβροντίες βαλλιστικών πυραύλων στο Ισραήλ.

Δύο έφηβοι τραυματίστηκαν ελαφρά στην Τελ Σεβά μετά την τελευταία επίθεση στο νότιο Ισραήλ. Η υπηρεσία Magen David Adom ανακοίνωσε ότι περιέθαλψε δύο 15χρονα αγόρια που τραυματίστηκαν από έκρηξη πιθανότατα από βόμβα διασποράς.

Ζημιές προκλήθηκαν επίσης στη Μπερσεβά από μια άλλη πρόσκρουση βομβίδας.

Μπαχρέιν: Δύο ελαφρά τραυματίες από επίθεση ιρανικού drone

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά σήμερα στο Μπαχρέιν σε επίθεση ιρανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος (drone), ανακοίνωσαν οι αρχές, μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.



“Από την κατάφωρη ιρανική επίθεση, δύο άμαχοι τραυματίστηκαν ελαφρά και αρκετές κατοικίες υπέστησαν ζημιές στην περιοχή της Σίτρα από την πτώση των συντριμμιών” ενός μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος που αναχαιτίστηκε, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις σε περιοχές του Κόλπου

Το Μπαχρέιν δήλωσε ότι η ομάδα πολιτικής άμυνας μόλις κατάφερε να σβήσει μια πυρκαγιά σε μια εγκατάσταση λόγω επιθέσεων από το Ιράν.

Νυχτερινή νύχτα, είδαμε πολυάριθμες επιθέσεις στο Κατάρ, με το Υπουργείο Άμυνας να αναφέρει ότι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από συντρίμμια μιας αναχαίτισης.

Είδαμε επιθέσεις στο Κουβέιτ και τα ΗΑΕ. Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι αναχαίτισε πέντε βαλλιστικούς πυραύλους.

Μόλις τις τελευταίες δύο ώρες, το Γραφείο Τύπου του Άμπου Ντάμπι δήλωσε ότι αντιδρούσε σε πυρκαγιά στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χαμπσάν, αν και το γραφείο δεν ανέφερε την αιτία. Λίγο πριν από αυτό, σήμανε συναγερμός στα ΗΑΕ.

Αυτό δείχνει ότι ολόκληρος ο Κόλπος θα ήλπιζε ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια διπλωματική οδός και μια λύση εδώ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σύγκρουσης, το μήνυμα ήταν η αποκλιμάκωση και η εύρεση μιας διπλωματικής οδού προς μια μακροπρόθεσμη λύση.

Λέβιτ: Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν είναι «νίκη» για τις ΗΠΑ

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, αποτελεί «νίκη» των ΗΠΑ, διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· ένα τέταρτο πριν από τις 05:00 ώρα Ελλάδας) η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, ενώ ακόμη δεν έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των δυο κρατών για να τελειώσει ο πόλεμος — κάτι που προβλέπεται μεθαύριο Παρασκευή στο Ισλαμαμπάντ. This is a victory for the United States that President Trump and our incredible military made happen.



From the very beginning of Operation Epic Fury, President Trump estimated this would be a 4-6 week operation.



Thanks to the unbelievable capabilities of our warriors, we have…— Karoline Leavitt (@PressSec) April 8, 2026

«Αυτή είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες που κατάφεραν ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και ο απίστευτος στρατός μας», έκρινε η Κάρολαϊν Λέβιτ μέσω X.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ επέτρεψε την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Ποτέ μην υποτιμάτε την ικανότητα του Προέδρου Τραμπ να προωθεί με επιτυχία τα συμφέροντα της Αμερικής και να μεσολαβεί για την ειρήνη», σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Ισραήλ: Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης χαρακτήρισε «πολιτική καταστροφή» την κατάπαυση του πυρός

Ο επικεφαλής της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ επέκρινε σκληρά σήμερα τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι απέτυχε στους στόχους του πολέμου.

«Ουδέποτε σ’ ολόκληρη την ιστορία μας δεν είχαμε γνωρίσει μια τέτοια πολιτική καταστροφή», έγραψε στο Χ εκφράζοντας τη λύπη του για το γεγονός ότι «δεν ζητήθηκε καν η γνώμη του Ισραήλ όταν ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούν τα θεμέλια της εθνικής ασφάλειάς μας».

«Ο στρατός έφερε σε πέρας όλα όσα του ζητήθηκαν και ο πληθυσμός επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, όμως ο Νετανιάχου απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους που είχε ο ίδιος θέσει», πρόσθεσε.

Ισραηλινός αξιωματούχος: Το Ιράν συμφώνησε να ανοίξει ξανά το Ορμούζ «χωρίς να λάβει κανένα από τα αιτήματά του που προβάλλει»

Σε γραπτή δήλωση προς δημοσιογράφους, ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος αναφέρει ότι οι ΗΠΑ «συντονίστηκαν εκ των προτέρων» με το Ισραήλ για την δύο εβδομάδων εκεχειρία με το Ιράν.



Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, το Ιράν «ανοίγει το Στενό του Ορμούζ χωρίς να λάβει κανένα από τα αιτήματά του που προβάλλει, όπως δέσμευση για οριστικό τερματισμό του πολέμου, αποζημιώσεις, άρση των βαρέων κυρώσεων εναντίον του και άλλα».



Ο αξιωματούχος λέει ότι η κυβέρνηση Τραμπ είπε στο Ισραήλ ότι κατά τη διάρκεια των επερχόμενων διαπραγματεύσεων, οι ΗΠΑ θα επιμείνουν στις θέσεις τους απαιτώντας από το Ιράν να απομακρύνει όλο το πυρηνικό υλικό από τη χώρα, να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, «να εξαλείψει την απειλή των βαλλιστικών πυραύλων και άλλα».



«Αυτοί είναι κοινοί στόχοι του Ισραήλ και των ΗΠΑ», επιμένει ο αξιωματούχος. «Το Ιράν υπαναχώρησε από τα αιτήματά του και ενέδωσε στο αίτημα για άνοιγμα των στενών εν μέσω της μαζικής συντριβής των υποδομών του καθεστώτος από το ξέσπασμα του πολέμου και ιδιαίτερα τις τελευταίες ημέρες».

Ιρανικά ΜΜΕ: Ιράν και Ομάν θα χρεώνουν τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας

Το Ιράν και το Ομάν σχεδιάζουν να χρεώνουν τέλη διέλευσης για τα πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της δύο εβδομάδων εκεχειρίας, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim του Ιράν.

Τα κεφάλαια θα διατεθούν για την ανοικοδόμηση, ανέφερε το Tasnim.



Το Ιράν φέρεται να χρεώνει έως και 2 εκατομμύρια δολάρια ανά πλοίο για διέλευση από το Στενό του Ορμούζ. Δεν είναι σαφές εάν κάποιοι διαχειριστές πλοίων έχουν πληρώσει το τέλος.

Φον ντερ Λάιεν: «Ανάγκη για μια διαρκή λύση μετά την εκεχειρία»

Την ανάγκη να υπάρξει διαρκή λύση μετά από την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Χαιρετίζω την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφώνησαν οι ΗΠΑ και το Ιράν χθες το βράδυ. Φέρνει την απαραίτητη αποκλιμάκωση.

Ευχαριστώ το Πακιστάν για τη μεσολάβησή του. Τώρα είναι ζωτικής σημασίας να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για μια διαρκή λύση σε αυτή τη σύγκρουση. Θα συνεχίσουμε να συντονιζόμαστε με τους εταίρους μας προς το σκοπό αυτό», αναφέρει σε ανάρτησή της στο X. I welcome the two-week ceasefire the US and Iran agreed last night. It brings much-needed de-escalation.



I thank Pakistan for its mediation.



Now it is crucial that negotiations for an enduring solution to this conflict continue.



We will continue coordinating with our partners…— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2026

Κάγια Κάλας: Βήμα πίσω από το χείλος του γκρεμού η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

«Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για κατάπαυση του πυρός αποτελεί ένα βήμα πίσω από το χείλος του γκρεμού μετά από εβδομάδες κλιμάκωσης. Δημιουργεί μια πολύ αναγκαία ευκαιρία για την άμβλυνση των απειλών, την αναχαίτιση των πυραύλων, την επανεκκίνηση της ναυτιλίας και τη δημιουργία χώρου για διπλωματία προς μια διαρκή συμφωνία. Το Στενό του Ορμούζ πρέπει να είναι ξανά ανοιχτό για διέλευση» έγραψε στο Χ η ύπατη Αρμοστής για θέματα εξωτερικών υποθέσεων της ΕΕ, Κάγια Κάλλας.



Όπως αναφέρει «μίλησα με τον Υπουργό Εξωτερικών του Πακιστάν @MIshaqDar50

και τον ευχαρίστησα που εξασφάλισε αυτήν την αρχική συμφωνία. Η πόρτα της διαμεσολάβησης πρέπει να παραμείνει ανοιχτή, καθώς οι υποκείμενες αιτίες του πολέμου παραμένουν άλυτες».



«Η ΕΕ είναι έτοιμη να υποστηρίξει αυτές τις προσπάθειες και βρίσκεται σε επαφή με τους εταίρους στην περιοχή. Θα το συζητήσω αυτό στη Σαουδική Αραβία σήμερα» καταλήγει η Κάγια Κάλλας. The U.S.–Iran agreement on a ceasefire is a step back from the brink after weeks of escalation.



It creates a much-needed chance to tone down threats, stop missiles, restart shipping, and create space for diplomacy towards a lasting agreement. The Strait of Hormuz must be open…— Kaja Kallas (@kajakallas) April 8, 2026

Ο ΓΓ του ΟΗΕ Γκουτέρες «καλωσορίζει» τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «καλωσορίζει την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δυο εβδομάδες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν» και προτρέπει τις εμπόλεμες πλευρές να «τηρήσουν τους όρους» της συμφωνίας και να διεξαγάγουν διαπραγματεύσεις ώστε να υπάρξει «διαρκής και περιεκτική ειρήνη στην περιοχή» της Μέσης Ανατολής, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Αξιωματούχος των ΗΑΕ δηλώνει ότι η χώρα του είναι «νικήτρια» μετά την εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν

Ένας κορυφαίος αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δηλώνει ότι η χώρα του βγήκε νικήτρια από τον πόλεμο του Ιράν.



«Τα ΗΑΕ βγήκαν νικηφόρα από έναν πόλεμο που ειλικρινά επιδιώξαμε να αποφύγουμε», λέει ο προεδρικός σύμβουλος Anwar Gargash σε μια ανάρτηση στο X.



«Σήμερα, είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε σε ένα σύνθετο περιφερειακό τοπίο με μεγαλύτερους πόρους, βαθύτερη κατανόηση και μια πιο ισχυρή ικανότητα να επηρεάσουμε και να διαμορφώσουμε το μέλλον», προσθέτει.

Η εκεχειρία πρέπει να επεκταθεί και τον Λίβανο, ζήτησε ο Εμανουέλ Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν χαρακτήρισε σήμερα «εξαιρετικά θετική» την παύση πυρός που συμφωνήθηκε στη Μέση Ανατολή. Σε δήλωσή του λίγο πριν από την έναρξη του Συμβουλίου Αμυνας στο προεδρικό μέγαρο των Ηλυσίων, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι περίπου 15 χώρες κινητοποιούνται στο πλαίσιο μιας καθαρά αμυντικής αποστολής, ούτως ώστε, σε συνεργασία με το Ιράν, να εξασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα στενά του Ορμούζ.



Ο Μακρόν χαρακτήρισε επισης εξαιρετικά κρίσιμη την κατάσταση στον Λίβανο και επανέλαβε ότι η Γαλλία επιθυμεί να ενταχθεί και ο Λίβανος στην παύση πυρός στον απόηχο της δήλωσης Νετανιάχου ότι ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στην συμφωνία στην οποία κατέληξαν η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη.

Καγκελάριος Μερτς: Χαιρετίζω την κατάπαυση, ευχαριστούμε το Πακιστάν

«Χαιρετίζω την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφωνήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν χθες το βράδυ. Ευχαριστούμε το Πακιστάν για τη μεσολάβησή του. Ο στόχος τώρα είναι να διαπραγματευτούμε έναν οριστικό τερματισμό του πολέμου. Είμαστε σε στενή συνεργασία με τους εταίρους μας σε αυτό το θέμα» έγραψε σε ανάρτησή του το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο Καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς. I welcome the two-week ceasefire agreed by the United States and Iran last night.



We thank Pakistan for its mediation.



The aim now is to negotiate a lasting end to the war. We are in close coordination with our partners on this matter.— Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) April 8, 2026

Στάρμερ: Η Βρετανία θα κάνει ό,τι μπορεί για να στηρίξει και να διατηρήσει την εκεχειρία

«Χαιρετίζω τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, η οποία θα φέρει μια στιγμή ανακούφισης στην περιοχή και τον κόσμο», ανέφερε σε δήλωσή του το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.



«Μαζί με τους εταίρους μας πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε και να διατηρήσουμε αυτήν την εκεχειρία, να την μετατρέψουμε σε μια διαρκή συμφωνία και να ανοίξουμε ξανά το Στενό του Ορμούζ».

Το Ομάν ζητά τερματισμό του πολέμου καθώς χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός

Το Ομάν χαιρέτισε την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, αλλά επέμεινε ότι πρέπει να καταβληθεί περισσότερη σκληρή δουλειά για τον οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών.



Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας του Κόλπου ευχαρίστησε το Πακιστάν για τις προσπάθειές του στη διαμεσολάβηση για τη συμφωνία.



«Το Σουλτανάτο του Ομάν επιβεβαιώνει τη σημασία της εντατικοποίησης των προσπαθειών τώρα για την εξεύρεση λύσεων ικανών να τερματίσουν την κρίση στη ρίζα της και να επιτύχουν μια οριστική παύση της εμπόλεμης κατάστασης και των εχθρικών πράξεων στην περιοχή», ανέφερε η δήλωση.

Το Ιράκ χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός των ΗΠΑ και του Ιράν, καλεί να γίνει «σοβαρός» διάλογος

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράκ εξήρε το ότι συμφωνήθηκε «κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν» τις πρώτες πρωινές ώρες.



Η Βαγδάτη απευθύνει έκκληση να διεξαχθεί «σοβαρός και διαρκής διάλογος» που θα επιτρέψει να αντιμετωπιστούν οι «ριζικές αιτίες» της σύγκρουσης και να «ενισχυθεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη», ανέφερε η διπλωματία του Ιράκ — όπου χθες Τρίτη σκοτώθηκαν επτά άμαχοι στο πλαίσιο του πολέμου στη Μέση Ανατολή κι όπου ο απολογισμός των νεκρών ξεπερνά τους 100 από το ξέσπασμα της ένοπλης σύρραξης την 28η Φεβρουαρίου.

Η Ουκρανία χαιρετίζει την κατάπαυση του πυρός

Η Ουκρανία χαιρέτισε την κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και την αποδέσμευση του Στενού του Ορμούζ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπιχά στο X, και ζήτησε παρόμοια «αποφασιστικότητα» από την Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. We welcome the agreement between President Trump and the Iranian regime to unblock the Hormuz strait and cease fire, as well as Pakistan’s mediation efforts. American decisiveness works. We believe it is time for sufficient decisiveness to force Moscow to cease fire and end its…— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 8, 2026

«Η αμερικανική αποφασιστικότητα λειτουργεί. Πιστεύουμε ότι είναι καιρός για επαρκή αποφασιστικότητα ώστε να αναγκαστεί η Μόσχα να παύσει τον πυρ και να τερματίσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας», έγραψε ο Σιμπιχά.