Μερτς για τετ-α-τετ Πούτιν – Ζελένσκι: «Είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, εκτίμησε ότι είναι πλέον προφανές πως δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Είναι προφανές ότι δεν θα υπάρξει συνάντηση, σε αντίθεση με όσα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν», δήλωσε ο Μερτς, κατά τη διάρκεια δείπνου εργασίας με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Φρούριο Μπρεγκανσόν της Νότιας Γαλλίας.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τόσο διμερή θέματα, όπως η οικονομική συνεργασία, όσο και διεθνή ζητήματα, με έμφαση στην κατάσταση στην Ουκρανία και στη μείωση της γραφειοκρατίας στην Ευρώπη.

Ζελένσκι: Ετοιμο το πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας

Την ίδια ώρα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι το πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας αναμένεται να είναι έτοιμο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι είχε εκτεταμένες συζητήσεις για το θέμα με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ενώ σημείωσε ότι ο Τούρκος υπουργός Άμυνας θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις για τη διερεύνηση πιθανής εμπλοκής της Τουρκίας στην ασφάλεια, ιδίως στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για διαπραγματεύσεις σε επίπεδο ηγετών, θεωρώντας ότι αυτός είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για επίλυση της σύγκρουσης. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η Ρωσία αποφεύγει αυτές τις συνομιλίες και συνεχίζει τον πόλεμο.

Νέες επιθέσεις στη χώρα

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπενθύμισε ότι η Ρωσία εκτόξευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας πάνω από 30 πυραύλους και σχεδόν 600 drones, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 19 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών, ενώ δεκάδες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. «Υπήρξαν επιθέσεις σε τουρκική επιχείρηση, στην πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν, στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ, στο Βρετανικό Συμβούλιο και σε κατοικημένες περιοχές», τόνισε, προσθέτοντας ότι η απάντηση του Πούτιν σε όλες τις προσπάθειες Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ευρωπαίων εταίρων για τον τερματισμό των δολοφονιών, καθιστά αναγκαία την πίεση μέσω κυρώσεων και πολιτικών μέτρων.

Η εμπλοκή της Τουρκίας

Ο επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, επισκέφθηκε την Τουρκία για να συζητήσει το θέμα, καθώς και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Η Τουρκία χαιρέτισε τις συζητήσεις για τις εγγυήσεις ασφαλείας και δήλωσε ότι είναι έτοιμη να συμβάλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, χωρίς όμως να δεσμευτεί σε συγκεκριμένες ενέργειες.