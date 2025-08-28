Ζελένσκι: Την επόμενη εβδομάδα το πλαίσιο για τις εγγυήσεις ασφαλείας – H επίλυση του ουκρανικού και ο ρόλος της Άγκυρας

Σε μια κρίσιμη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προεδρικών ηγετών της Τουρκίας και της Ουκρανίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Άγκυρα επανέλαβε τη δέσμευσή της για τη συνεχιζόμενη συμβολή στην ασφάλεια της Ουκρανίας, καθώς και τις προσπάθειές της για την επίτευξη μόνιμης ειρήνης στην περιοχή.

Ο Ερντογάν εξέφρασε την ετοιμότητα της Τουρκίας να αναλάβει ενεργό ρόλο στις ειρηνικές διαδικασίες, επισημαίνοντας τη σημασία των υψηλού επιπέδου επαφών μεταξύ των δύο πλευρών για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις και να οδηγήσουν σε μια δίκαιη λύση για τον πόλεμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλαίσιο Εγγυήσεων Ασφαλείας: Ο Ζελένσκι Ανακοινώνει Σύντομα την Ολοκλήρωση

Ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι το πλαίσιο εγγυήσεων ασφαλείας είναι έτοιμο να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα, με τους σύμβουλους εθνικής ασφάλειας να εργάζονται εντατικά πάνω σε αυτό. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και νομικά δεσμευτικού πλαισίου για την εξασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας της Ουκρανίας.

Παρά τις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση, ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, με την Ρωσία να παραμένει ανένδοτη στις διαπραγματεύσεις και να εξακολουθεί να προκαλεί απώλειες στην Ουκρανία.

Η Ρωσία Αντιδρά με Συνεχείς Επιθέσεις: 19 Νεκροί και Πλήθος Τραυματίες

Ο αριθμός των νεκρών στο Κίεβο από τη μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας, έφθασε τους 19 μεταξύ των οποίων και τέσσερα παιδιά, δήλωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκάτσνεκο, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε δεκάδες.

«19 νεκροί. Στον τόπο της επίθεσης στη συνοικία Νταρνίτσκι συνεχίζουν να εργάζονται τα σωστικά συνεργεία», έγραψε ο Τκάτσενκο.

Διπλωματικές Επαφές για τη Διασφάλιση της Ειρήνης: Η Τουρκία Υποστηρίζει τις Διαπραγματεύσεις

Ο Ζελένσκι υπενθύμισε επίσης τις επιθέσεις στη χώρα του, οι οποίες στοχεύουν σε διπλωματικούς στόχους, όπως η Τουρκική επιχείρηση και η Πρεσβεία του Αζερμπαϊτζάν. Η Τουρκία, από την πλευρά της, καλωσορίζει τις συζητήσεις για την ασφάλεια και τη διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία. Έχει δηλώσει ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε οποιεσδήποτε ειρηνευτικές προσπάθειες, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι θα καθοριστεί ένα σαφές πλαίσιο και μέθοδος συνεργασίας.

Η Τουρκία Εξετάζει Συμμετοχή σε Ειρηνευτικές Πρωτοβουλίες: Ο Ρόλος της στην Περιοχή

Η Τουρκία χαιρετίζει τις συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας και δήλωσε ότι θα συμβάλει σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία για τη διασφάλιση διαρκούς ειρήνης στην Ουκρανία. Ενώ δεν έχει δεσμευτεί για κάτι συγκεκριμένο, η Τουρκία εμφανίζεται πρόθυμη να αναλάβει ενεργό ρόλο σε ειρηνευτικές διαδικασίες, εφόσον καθοριστεί σαφές πλαίσιο συνεργασίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Επόμενη Εβδομάδα Θα Κρίνει την Πορεία του Πολέμου και των Διαπραγματεύσεων

Ο επικεφαλής του εθνικού συμβουλίου ασφάλειας και άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ούμεροφ, επισκέφθηκε την Τουρκία την Πέμπτη για να συζητήσει το θέμα, καθώς και τη διμερή αμυντική συνεργασία. Οι εξελίξεις αυτές υπογραμμίζουν τη σημασία των επόμενων βημάτων, καθώς οι διεθνείς πιέσεις και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες συνεχώς εντείνονται για την επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία.