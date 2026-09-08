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Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος για τις πράξεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Ο 48χρονος καταζητούνταν εδώ και μέρες

Γερμανία: Συνελήφθη ύποπτος για τις πράξεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας
EPA
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Τον «τρομοκράτη του ηλεκτρικού ρεύματος» Daniel V., ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για πράξεις δολιοφθοράς στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας το τελευταίο διάστημα, συνέλαβε η αστυνομία, σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.

Ο 48χρονος άνδρας, ο οποίος αναζητείτο εδώ και μέρες, εντοπίστηκε κοντά στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Βαϊσβάιλερ, στο Άαχεν της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, όπου νωρίτερα σήμερα είχαν εντοπιστεί και πάλι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί και επιστολή ανάληψης ευθύνης.

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