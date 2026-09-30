Λήξη συναγερμού στην πτήση της Flydubai προς Τελ Αβίβ – Από καυγά πιλότων η ενεργοποίηση του σήματος για αεροπειρατεία

Αεροσκάφος της Fludybai, που εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ, ενεργοποίησε κωδικό έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας και εξέπεμψε σήμα κινδύνου, με την αναστάτωση να προκαλείται, εν τέλει, από καυγά μεταξύ πιλότων

Συγκεκριμένα, οι Times of Israel μεταδίδουν ότι η πτήση εξέπεμψε αρχικά τον κωδικό «squawk 7700», ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης ενώ λίγο αργότερα, εξέπεμψε τον κωδικό 7500, ο οποίος σημαίνει αεροπειρατεία ή παράνομη παρέμβαση.

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#FZ1073 from Dubai to Tel Aviv squawking 7700 en route to Tel Aviv.https://t.co/BI5p7bTPrw pic.twitter.com/7fUP8XwwP3— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026

Πηγές ασφαλείας που επικαλείται το ίδιο μέσο ανέφεραν ότι μαχητικά της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος.

Προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με το Ynet, η αναφορά για την αεροπειρατεία του αεροσκάφους από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ προκλήθηκε, όπως φαίνεται, από έναν καυγά που ξέσπασε στο αεροσκάφος με το N12 να μεταφέρει ότι ο καβγάς ήταν ανάμεσα στους πιλότους που ενεργοποίησαν τον κωδικό περί αεροπειρατείας.

Το αεροπλάνο φέρεται να άλλαξε πορεία προς τη Σαουδική Αραβία, αφού προηγουμένως έκανε κύκλους πάνω από τον εναέριο χώρο της Ιορδανίας. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν περίπου 180 άτομα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επικοινωνία με το πλήρωμα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς και η υπουργός Μεταφορών Μίρι Ρεγκέβ πραγματοποίησαν έκτακτες συσκέψεις για τη διαχείριση της κατάστασης.