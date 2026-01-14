Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι ΗΠΑ για επίθεση στο Ιράν: Αμερικανοί και Βρετανοί εκκενώνουν βάσεις

Έτοιμοι για επίθεση στο Ιράν είναι οι ΗΠΑ σύμφωνα με όσα μεταφέρουν αξιωματούχοι στα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με όσα μετέφεραν νωρίτερα αξιωματούχοι από την Ευρώπη στο Reuters η αμερικανική στρατιωτική επέμβαση δείχνει πιθανή, με τον έναν να αναφέρει ότι θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες 24 ώρες, ενώ ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι ο Τραμπ φαίνεται να έχει λάβει την απόφαση να επέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος της επέμβασης δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Παράλληλα, κάποιες ακόμα κινήσεις που δείχνουν επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν είναι ότι Αμερικανοί και Βρετανοί εκκενώνουν βάσεις.

Η Ντόχα επιβεβαίωσε ότι σήμερα ότι ελήφθησαν προληπτικά μέτρα στην αμερικανική αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, συμπεριλαμβανομένης της αποχώρησης μέρους του προσωπικού, λόγω των αυξανόμενων περιφερειακών εντάσεων.

Η υπηρεσία διεθνών μμε του Κατάρ μετέδωσε ότι τα μέτρα αυτά αποτελούν μέρος ευρύτερων προσπαθειών για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών και των κατοίκων και την προστασία κρίσιμων υποδομών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, προσθέτοντας ότι τυχόν περαιτέρω εξελίξεις θα ανακοινωθούν μέσω επίσημων διαύλων.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters πως οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από κρίσιμης σημασίας στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής ως προληπτικό μέτρο, δεδομένων των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

Επίσης νωρίτερα, δύο διπλωματικές πηγές είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο πως ορισμένα μέλη του προσωπικού στην βάση Αλ Ουντέιντ έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τη βάση πριν από σήμερα το βράδυ Τετάρτης.

Η Αλ Ουντέιντ είναι η μεγαλύτερη αεροπορική βάση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή με στρατιωτική δύναμη που αριθμεί περί τις 10.000 μέλη. Η βάση στεγάζει επίσης το στρατηγείο της αμερικανικής κεντρικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Ενόψει των αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν τον Ιούνιο, μέρος του προσωπικού μεταφέρθηκε σε άλλες αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους κατά της βάσης Αλ Ουντέιντ τον περασμένο χρόνο απαντώντας στις αμερικανικές επιδρομές κατά των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η Τεχεράνη προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ότι θα πλήξει αμερικανικές βάσεις στο έδαφός τους, αν η Ουάσινγκτον επιτεθεί κατά του Ιράν, δήλωσε σήμερα στο Reuters αφού ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με αμερικανική επέμβαση, σε ένδειξη υποστήριξης προς τους ιρανούς διαδηλωτές.

Βρετανία: Απομακρύνει μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση του Κατάρ

Η Βρετανία απομακρύνει μέρος του προσωπικού της από την αεροπορική βάση του Κατάρ ενόψει πιθανών αεροπορικών επιδρομών από τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του Ιράν, γράφει σήμερα η εφημερίδα Τhe i Paper, αντικατοπτρίζοντας παρόμοιες κινήσεις των ΗΠΑ σε βάσεις τους στη Μέση Ανατολή. Το υπουργείο Άμυνας δεν προέβη άμεσα σε σχολιασμό της είδησης.

Ιράν: Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές νεκροί

Τουλάχιστον 3.428 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την αρχή του κινήματος αμφισβήτησης της εξουσίας, ανακοίνωσε σήμερα η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights (IHR), η οποία έκανε επίσης λόγο για περισσότερες από 10.000 συλλήψεις.

Η μεγάλη αύξηση του αριθμού των θυμάτων σε σύγκριση με τον προηγούμενο απολογισμό εξηγείται από τις «νέες πληροφορίες που έχουν ληφθεί από πηγές στους κόλπους των ιρανικών υπουργείων Υγείας και Παιδείας», διευκρινίζει αυτή η οργάνωση που εδρεύει στη Νορβηγία.

«Αυτός ο αριθμός είναι ένα απόλυτο ελάχιστο», προειδοποιεί η ΜΚΟ, επισημαίνοντας πως έχει λάβει «νέες αναφορές και μαρτυρίες που δείχνουν ακόμα περισσότερο το εύρος της βίας».

Το Ιράν έτοιμο να απαντήσει “με αποφασιστικότητα” στο Ισραήλ και τις ΗΠΑ

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαντήσει «με αποφασιστικότητα» σε κάθε επίθεση των ΗΠΑ ή του Ισραήλ, προειδοποίησε σήμερα ο ηγέτης των Φρουρών της Επανάστασης, κατηγορώντας αυτές τις εχθρικές χώρες ότι βρίσκονται πίσω από το κίνημα αμφισβήτησης, που συνταράσσει την Ισλαμική Δημοκρατία.

Σε μια δήλωση που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο Μοχάμαντ Πακπούρ κατηγορεί επίσης τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι οι «δολοφόνοι της ιρανικής νεολαίας».