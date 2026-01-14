Reuters: Ο Τραμπ ετοιμάζει χτύπημα κατά του Ιράν στις επόμενες 24 ώρες

Στις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για το χτύπημα στο Ιράν στάθηκαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μιλώντας στο Reuters.

Η πιθανότητα στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στο Ιράν αυξάνεται σταθερά, καθώς Ευρωπαίος αξιωματούχος εκτιμά ότι αυτή θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ακόμη και μέσα στις επόμενες 24 ώρες.

«Δύο Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ φαίνεται πιθανή, με έναν να λέει ότι θα μπορούσε να γίνει μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε επίσης ότι φαίνεται πως ο Τραμπ έχει λάβει την απόφαση να παρέμβει, αν και το εύρος και ο χρόνος δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί» αναφέρει το Reuters.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν μέρος του προσωπικού από βασικές βάσεις στην περιοχή ως προληπτικό μέτρο, δεδομένων των αυξημένων περιφερειακών εντάσεων.

«Οι ΗΠΑ αποσύρουν μέρος του προσωπικού τους από βάσεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος την Τετάρτη, μετά την δήλωση ανώτερου Ιρανού αξιωματούχου ότι η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει τους γείτονές της ότι θα χτυπήσει αμερικανικές βάσεις εάν η Ουάσινγκτον επιτεθεί.

Καθώς η ηγεσία του Ιράν προσπαθεί να καταστείλει τη χειρότερη εσωτερική αναταραχή που έχει αντιμετωπίσει ποτέ η Ισλαμική Δημοκρατία , η Τεχεράνη επιδιώκει να αποτρέψει τις επανειλημμένες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει υπέρ των αντικυβερνητικών διαδηλωτών» προσθέτει το Reuters.

Το Κατάρ δήλωσε ότι οι αποσύρσεις από την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ , τη μεγαλύτερη αμερικανική βάση στην περιοχή, «πραγματοποιούνται ως απάντηση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις».

Τρεις διπλωμάτες δήλωσαν ότι σε κάποιο προσωπικό είχε δοθεί εντολή να εγκαταλείψει τη βάση, αν και δεν υπήρχαν άμεσα ενδείξεις μεταφοράς μεγάλου αριθμού στρατιωτών με λεωφορεία σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου και ένα εμπορικό κέντρο, όπως συνέβη ώρες πριν από μια ιρανική πυραυλική επίθεση πέρυσι.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να παρέμβει υπέρ των διαδηλωτών στο Ιράν, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν αναφερθεί ότι σκοτώθηκαν σε μια καταστολή των διαδηλώσεων κατά της κληρικής διακυβέρνησης .

Το Ιράν και οι δυτικοί εχθροί του έχουν περιγράψει τις αναταραχές, οι οποίες ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες ως διαδηλώσεις κατά των δεινής οικονομικής κατάστασης και κλιμακώθηκαν ραγδαία τις τελευταίες ημέρες, ως τις πιο βίαιες από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οποία εγκαθίδρυσε το σύστημα κληρικής διακυβέρνησης του Ιράν.

Ένας Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Μια ομάδα υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμά ότι ο αριθμός των νεκρών ξεπερνά τους 2.600.

Το Ιράν «δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ τέτοιου μεγέθους καταστροφή», δήλωσε την Τετάρτη ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, κατηγορώντας τους ξένους εχθρούς. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών , Ζαν-Νοέλ Μπαρό, χαρακτήρισε «την πιο βίαιη καταστολή στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν».

Οι ιρανικές αρχές έχουν κατηγορήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ότι υποκινούν τις ταραχές, τις οποίες διεξάγουν άτομα που αποκαλούν ένοπλους τρομοκράτες.