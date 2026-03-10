Μακρόν: “Η Κύπρος δέχτηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους” – Τι απαντά η Λευκωσία

Μεγάλη συζήτηση και ανησυχία προκάλεσε μια ανάρτηση που έκανε χθες Δευτέρα 9/3 ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στα ελληνικά, μετά την επίσκεψή του στην Κύπρο.

Λίγες ώρες μετά την τριμερή συνάντηση με τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ο κ. Μακρόν έκανε μια ανάρτηση στο X, στην οποία ανέφερε στα ελληνικά πως «η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους».

Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη.



Η ανάρτηση στα γαλλικά:

«À l’invitation du Président Nikos Christodoulides, je suis à Chypre, aux côtés du Premier ministre grec Kyriákos Mitsotakis. La sécurité de tous les Européens est notre intérêt commun. Nous avons immédiatement pris des mesures de solidarité avec Chypre, qui a été frappée par plusieurs drones et missiles. Nous avons déployé dans la zone la frégate Languedoc et une section de défense antiaérienne Mistral. Élément majeur qui contribue à la posture de défense d’ensemble : le porte-avions Charles de Gaulle et son groupe aéronaval sont désormais à proximité de Chypre. Avant de rentrer à Paris, je m’y rendrai pour un point de situation».

À l’invitation du Président Nikos Christodoulides, je suis à Chypre, aux côtés du Premier ministre grec Kyriákos Mitsotakis.



Κύπρος: Τι απαντά Κυβερνητικός Εκπρόσωπος

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ξεκαθάρισε σήμερα ότι δεν υπήρξε τέτοιο περιστατικό εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είναι αυτό που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή», δήλωσε.

Εξήγησε ότι για λόγους διαφάνειας λειτούργησε στο Προεδρικό Μέγαρο κέντρο ενημέρωσης των ΜΜΕ σε συνεχή βάση. «Ο λόγος που λειτουργούσε εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο κέντρο Τύπου από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι ακριβώς για να υπάρχει αυτή η διαφάνεια στην παροχή της πληροφορίας, των δεδομένων και των γεγονότων», ανέφερε.

Όπως είπε, κάθε περιστατικό που προέκυπτε επικοινωνούνταν άμεσα και με σαφήνεια προς τους δημοσιογράφους. «Όσα περιστατικά έχουν δει μέχρι σήμερα είτε το φως της δημοσιότητας είτε υπήρξαν ως πληροφορίες, είτε ενεργοποίησαν τα μέτρα ασφαλείας από τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων, αυτά έχουν επικοινωνηθεί με έναν τρόπο σαφή και ξεκάθαρο», υπογράμμισε ακόμα.

«Στο πλαίσιο των δηλώσεων του Προέδρου Μακρόν αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να υπάρξει μία αναφορά, η οποία δεν εδράζεται στα δεδομένα αλλά στο μήνυμα που ήθελε να στείλει» επισήμανε ο κ. Λετυμπιώτης.