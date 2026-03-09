Τα μηνύματα από την τριμερή Μητσοτάκη, Μακρόν, Χριστοδουλίδη στην Κύπρο – Επί τάπητος οικονομία και αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην κατάσταση που διαμορφώνεται γύρω από το Ιράν επικεντρώθηκε η τριμερής συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο, με τη συμμετοχή του Έλληνα πρωθυπουργού, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Προέδρου της Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια των επαφών τους, οι τρεις ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για την περιφερειακή ασφάλεια και τις γεωπολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ανατολική Μεσόγειος. Μετά το πέρας της συνάντησης προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με κυβερηνητικές πηγέ, κατά τη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Χριστοδουλίδη, Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με κυβερνητικές πληροφορίες:

Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή.

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη για αποκλιμάκωση. Ειδικότερα για τον Λίβανο, οι τρεις ηγέτες επανέλαβαν την ισχυρή στήριξή τους στην κυβέρνηση του Λιβάνου και τόνισαν την ανάγκη να αποφευχθεί ευρείας κλίμακας και μεγάλης διάρκειας επιχείρηση στο έδαφος του Λιβάνου.

Εκφράστηκε το ισχυρό ενδιαφέρον και των τριών ηγετών για την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας στα Στενά του Ορμούζ.

Υπογραμμίστηκε η ανάγκη να αποφευχθεί η αστάθεια στην παγκόσμια οικονομία από τις επιπτώσεις του πολέμου.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και να προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια.

Κ. Μητσοτάκης: «Σαφές μήνυμα στήριξης προς την Κύπρο»

Ο Έλληνας πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η κοινή παρουσία των τριών ηγετών στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης προς την Κυπριακή Δημοκρατία, τονίζοντας ότι η Κύπρος, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι και δεν θα μείνει μόνη απέναντι στις προκλήσεις.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ασφάλεια της Κύπρου αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Ελλάδα, δεδομένων των στενών ιστορικών και πολιτιστικών δεσμών που συνδέουν τις δύο χώρες. Όπως σημείωσε, η σταθερότητα της Κύπρου συνδέεται άμεσα με την ευρωπαϊκή ασφάλεια και με την ευρύτερη ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην άμεση ανταπόκριση της Γαλλίας, ευχαριστώντας τον Γάλλο πρόεδρο για την παρουσία και τη στήριξή του. Υπογράμμισε ότι η στρατηγική σχέση Ελλάδας–Γαλλίας, αλλά και η συνεργασία Ελλάδας–Κύπρου, αποδεικνύουν στην πράξη τη σημασία των αμυντικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί.

Τόνισε ακόμη ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Κύπρο, στην οποία συμμετείχαν και άλλες χώρες όπως η Ιταλία και η Ισπανία, επιβεβαιώνει την ουσία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναδεικνύει τον ρόλο της Ευρώπης ως υπεύθυνης δύναμης στη διεθνή σκηνή.

Μακρόν: «Ανάπτυξη γαλλικών δυνάμεων στην περιοχή»

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι βασικός στόχος της επίσκεψής του είναι να εκφραστεί έμπρακτα η πλήρης αλληλεγγύη της Γαλλίας προς την Κύπρο. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε ότι η Γαλλία έχει ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας από το πολεμικό πλοίο Mistral, καθώς και στην αποστολή της φρεγάτας Languedoc στην περιοχή.

Όπως ανέφερε, το Παρίσι συνεργάζεται στενά με τη Λευκωσία για τη διασφάλιση της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών, την υποστήριξη επιχειρήσεων επαναπατρισμού και την προετοιμασία για ενδεχόμενες έκτακτες καταστάσεις.

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε τη στήριξη της χώρας του προς κράτη της περιοχής, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία και το Ιράκ, τα οποία –όπως σημείωσε– έχουν επηρεαστεί από τις εξελίξεις.

Αναφερόμενος στην ένταση μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ, υπογράμμισε ότι και οι δύο πλευρές πρέπει να σταματήσουν τις επιθέσεις προκειμένου να αποκατασταθεί η κυριαρχία του Λιβάνου. Προειδοποίησε ότι η τρέχουσα κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, ενώ σημείωσε ότι η επίθεση της Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ και η στόχευση της Κύπρου αποτέλεσαν σοβαρή κλιμάκωση.

Ο ίδιος τόνισε ότι «όταν η Κύπρος δέχεται επίθεση, η Ευρώπη δέχεται επίθεση», επισημαίνοντας πως οι στρατηγικές συνεργασίες των ευρωπαϊκών χωρών αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε περιόδους κρίσης.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοίνωσε ότι η Γαλλία προχωρά σε σημαντική ενίσχυση της στρατιωτικής της παρουσίας, με ανάπτυξη οκτώ φρεγατών, δύο αμφίβιων ελικοπτεροφόρων και του γαλλικού αεροπλανοφόρου σε θαλάσσιες περιοχές που εκτείνονται από την Ανατολική Μεσόγειο έως την Ερυθρά Θάλασσα και τα Στενά του Ορμούζ.

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος γέφυρα Ευρώπης και Μέσης Ανατολής

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την υποστήριξη που παρείχαν η Γαλλία και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι, τονίζοντας ότι η παρουσία μαχητικών αεροσκαφών και πολεμικών πλοίων στην περιοχή ανέδειξε τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των χωρών.

Παράλληλα ευχαρίστησε και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες για τη στήριξή τους, υπογραμμίζοντας ότι η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη συμβάλλει στη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο Κύπριος πρόεδρος επισήμανε ότι η περιοχή διανύει μια περίοδο έντονης αστάθειας, επισημαίνοντας πως όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν άμεσα την Ευρώπη, τόσο σε ζητήματα ασφάλειας όσο και σε θέματα ενέργειας και μεταναστευτικών ροών.

Τόνισε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά και στρατηγικά στην περιοχή, προωθώντας μια συνολική προσέγγιση που θα ενισχύει την ασφάλεια, τη συνεργασία και τη σταθερότητα.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι η Κύπρος λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι η χώρα εξακολουθεί να βιώνει τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και κατοχής εδώ και δεκαετίες. Όπως υπογράμμισε, το κοινό μήνυμα της συνάντησης είναι ότι η Ευρώπη παραμένει ενωμένη και αποφασισμένη να διασφαλίσει την ασφάλεια των κρατών-μελών της και να συμβάλει στην ειρήνη και τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.