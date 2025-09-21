Μακρόν: Η Γαλλία θα αναγνωρίσει αύριο το παλαιστινιακό κράτος “υπό προϋποθέσεις”

Ο Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να αναγνωρίσει τη Δευτέρα το παλαιστινιακό κράτος, θέτοντας όμως σαφείς όρους πριν από το άνοιγμα πρεσβείας στα παλαιστινιακά εδάφη.

Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CBS ότι η απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατά η Χαμάς αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε διπλωματική κίνηση. «Αυτή είναι η πρώτη δέσμη όρων και απαιτήσεων που θα θέσουμε σε εφαρμογή στην ειρηνευτική διαδικασία», τόνισε, προσθέτοντας ότι η αναγνώριση θα ανακοινωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.

Ο Μακρόν επισήμανε ότι η απόφαση δεν στοχεύει να εξυπηρετήσει τη Χαμάς, η οποία «έχει εμμονή με την καταστροφή του Ισραήλ», αλλά να αναγνωρίσει τη νομιμότητα των Παλαιστινίων που επιθυμούν ένα κράτος και μια εθνική οντότητα. Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε την έντονη διαφωνία του με τη στρατιωτική πολιτική του Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γάζα, υπογραμμίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Χαμάς μπορεί να είχαν βραχυπρόθεσμη «επιτυχία», αλλά μακροπρόθεσμα δεν οδήγησαν στη διάλυση της οργάνωσης, η οποία συνεχίζει να στρατολογεί μαχητές.

Ο Μακρόν κατηγόρησε επίσης τον Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι επιδιώκει να ακυρώσει τη λύση των δύο κρατών, με ενέργειες όπως η επέκταση των οικισμών στη Δυτική Όχθη, γεγονός που κατά τον ίδιο καταστρέφει κάθε πιθανότητα ειρηνικής συμφωνίας.

Τέλος, χαιρέτισε τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις της Παλαιστινιακής Αρχής, όπως την εκλογή νέου αντιπροέδρου, την αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την εφαρμογή ενός προγράμματος υποχρεωτικής αμοιβής, υπό την επίβλεψη αμερικανικής δομής ελέγχου.