Μακρόν για ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα: «Απαράδεκτο, όποιο κι αν είναι το κίνητρο»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ στο Κατάρ εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς ήταν «απαράδεκτες, όποιο κι αν είναι το κίνητρο».

«Ο πόλεμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαπλωθεί στην περιοχή», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Γαλλίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας παράλληλα την «αλληλεγγύη προς το Κατάρ και τον εμίρη του, τον σεϊχη Ταμίμ αλ Θάνι».