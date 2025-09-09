Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Μακρόν για ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα: «Απαράδεκτο, όποιο κι αν είναι το κίνητρο»

Τι ανέφερε ο πρόεδρος της Γαλλίας

Μακρόν για ισραηλινή επίθεση στην Ντόχα: «Απαράδεκτο, όποιο κι αν είναι το κίνητρο»
EPA POOL
DEBATER NEWSROOM

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ στο Κατάρ εναντίον ηγετών του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς ήταν «απαράδεκτες, όποιο κι αν είναι το κίνητρο».

«Ο πόλεμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εξαπλωθεί στην περιοχή», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Γαλλίας σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, εκφράζοντας παράλληλα την «αλληλεγγύη προς το Κατάρ και τον εμίρη του, τον σεϊχη Ταμίμ αλ Θάνι».

