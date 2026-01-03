Βενεζουέλα: O Τραμπ «όρκισε» νέα πρόεδρο την Ντέλσι Ροντρίγκεζ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αφού την «όρκισε» νέα πρόεδρο της Βενεζουέλας τόνισε πως η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες δήλωσε στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ μετά τη σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ και την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

«Ο Μάρκο μόλις είχε μια συζήτηση μαζί της και είναι έτοιμη να κάνει ό,τι θεωρούμε απαραίτητο για να λειτουργήσει αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, αναφερόμενος στην εποχή μετά τον Μαδούρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νωρίτερα, η αντιπρόεδρος Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση δήλωσε: «Αντιμετωπίζουμε αυτή την βάναυση επίθεση, δεν γνωρίζουμε πού βρίσκονται ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η Πρώτη Κυρία Σίλια Φλόρες. Απαιτούμε απόδειξη ζωής (για το προεδρικό ζεύγος) από την κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε η Ροντρίγκες σε ηχητικό μήνυμα που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Αργότερα πηγές ανέφεραν πως η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας βρίσκεται στη Ρωσία, κάτι που διέψευσε η Μόσχα.