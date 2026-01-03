Ντόναλντ Τραμπ: Το ξεκάθαρο μήνυμα για τον έλεγχο της Βενεζουέλας και του πετρελαίου – Απειλές σε Κούβα και Κολομβία

Πολλά ήταν τα μηνύματα που έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στο Μαρ-α-Λάγκο για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ στάθηκε στον έλεγχο της Βενεζουέλας αλλά και του πετρελαίου της περιοχής λέγοντας μεταξύ άλλων πώς η διοίκηση της χώρας θα παραμένει στα χέρια των ΗΠΑ μέχρι να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση εξουσίας μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο.

«Αυτή ήταν μια από τις πιο εκπληκτικές, αποτελεσματικές και ισχυρές επιδείξεις αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος και ικανότητας στην αμερικανική ιστορία», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο θέρετρό του στο Μαρ-α-Λάγκο.

Είπε ότι στην επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν αμερικανικές αεροπορικές, χερσαίες και θαλάσσιες δυνάμεις.

Τόνισε πως οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να επιβλέπουν την εμπλοκή τους στη Βενεζουέλα «μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», σηματοδοτώντας έναν αόριστης διάρκειας ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

«Θα αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας για κάποιο διάστημα μέχρι να μπορέσουμε να κάνουμε μια ασφαλή, σωστή και συνετή μετάβαση», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να εξαπολύσουν μια δεύτερη, μεγαλύτερη επίθεση, αν χρειαστεί», είπε.

Τόνισε ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν μεγάλες αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες στη Βενεζουέλα μετά τη σύλληψη του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι αυτή τη στιγμή στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και βρίσκονται ακόμη καθοδόν για τη Νέα Υόρκη, πρόσθεσε.

Το Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, βυθίστηκε στο σκοτάδι για να διευκολυνθεί η επιχείρηση των αμερικανικών δυνάμεων κατά του προέδρου Μαδούρο, τόνισε ο ένοικος του Λευκού Οίκου.

«Τα φώτα στο Καράκας έσβησαν σε μεγάλο βαθμό χάρη στην τεχνογνωσία που διαθέτουμε», δήλωσε.

Πάνω από 150 αεροσκάφη συμμετείχαν στην επιχείρηση “Absolute Resolve”

Η επιχείρηση κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο σχεδιαζόταν «επί μήνες» και περιελάμβανε περισσότερα από 150 αεροσκάφη, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν.

«Αυτή η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία “Absolute Resolve”, ήταν προσεκτική, ακριβής και διεξήχθη κατά τις ώρες που επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι στις 2 Ιανουαρίου. Ήταν το αποκορύφωμα μηνών προετοιμασίας και εκπαίδευσης», δήλωσε ο στρατηγός Κέιν σε συνέντευξη Τύπου που παραχωρούν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η αμερικανική ηγεσία για την αμερικανική επιδρομή στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του Μαδούρο.

Πρόσθεσε ότι σε αυτήν συμμετείχαν περισσότερα από 150 αεροσκάφη.

Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων είπε ότι ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό στις 22:46 (Παρασκευή, ανατολική ώρα ΗΠΑ), 05:46 ώρα Ελλάδας, Σάββατο) να προχωρήσει με την αποστολή στη Βενεζουέλα.

Νωρίτερα ο Τραμπ δήλωσε πως η εκτέλεση της επιχείρησης αναβλήθηκε για τέσσερις μέρες λόγω καιρικών συνθηκών.

Απειλές και προειδοποιήσεις Τραμπ κατά Κολομβίας και Κούβας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο Κολομβιανός ομόλογός του, Γκουστάβο Πέτρο, «καλά θα κάνει να προσέχει» μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

«Έχει εργοστάσια όπου παρασκευάζει κοκαΐνη. (…) Παρασκευάζει κοκαΐνη και τη στέλνει στις ΗΠΑ, οπότε πραγματικά καλά θα κάνει να προσέχει», πρόσθεσε, αναφερόμενος στον Κολομβιανό πρόεδρο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε αναφορικά με την αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη Μαδούρο.

Παράλληλα ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα συζήτησης στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής των ΗΠΑ στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τη δυνατότητα της Ουάσινγκτον να επεκτείνει την εστίασή της πέρα από τη Βενεζουέλα εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων στη Λατινική Αμερική.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η κουβανική κυβέρνηση θα πρέπει να ανησυχεί μετά τη σύλληψη Μαδούρο. «Αν ζούσα στην Αβάνα και ήμουν μέρος της κυβέρνησης, τουλάχιστον θα ανησυχούσα», είπε, προσθέτοντας ότι «η Κούβα είναι μια καταστροφή» και ότι η χώρα «διοικείται από ανίκανους και ξεμωραμένους άνδρες».

Αντιδρώντας στην αμερικανική επιδρομή στην Βενεζουέλα και στη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, ο πρόεδρος της Κολομβίας νωρίτερα χαρακτήρισε τα αμερικανικά πλήγματα «επίθεση κατά της κυριαρχίας» της Λατινικής Αμερικής, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μιας ανθρωπιστικής κρίσης. Επίσης, ο Πέτρο ανακοίνωσε ότι διέταξε την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων στα σύνορα με τη Βενεζουέλα.

Στην αντίδρασή της η Κούβα κατήγγειλε αυτό που χαρακτήρισε μια «εγκληματική» επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, με την Αβάνα να κατηγορεί την Ουάσινγκτον για «κρατική τρομοκρατία» κατά του λαού της Βενεζουέλας.