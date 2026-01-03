Βενεζουέλα: Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη επιτυχία των ΗΠΑ – «Συνελήφθη ο Μαδούρο»

Το πρωί του Σαββάτου (03/01), σημειώθηκαν ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας και σε άλλες πόλεις της Βενεζουέλας, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για μια χερσαία επιχείρηση των ΗΠΑ που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή για επιθέσεις στο έδαφος της Βενεζουέλας, εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο Καράκας και αλλού. Ο Νικολάς Μαδούρο κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ανακοίνωσε επιστράτευση.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής πραγματοποίησαν με επιτυχία μια μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον της Βενεζουέλας και του ηγέτη της, του Προέδρου Νικολά Μαδούρο, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του, συνελήφθη και μεταφέρθηκε αεροπορικώς εκτός της χώρας. Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές επιβολής του νόμου. Λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν. Σήμερα στις 11 π.μ. θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη Τύπου στο Mar-a-Lago. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social.

Μιλώντας στο Reuters αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις από τις 02:00 (τοπική ώρα) στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στο νότιο τμήμα της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Ο αμερικανικός στρατός πίσω από τις επιθέσεις

Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο αμερικανικός στρατός βρίσκεται πίσω από τη σειρά πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου εναντίον της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας Καράκας.

Ειδικότερα, χωρίς να τους κατονομάσουν, τα δίκτυα CBS News και Fox News, επικαλέστηκαν αξιωματούχους της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την εμπλοκή αμερικανικών δυνάμεων.

Επίσης ένας Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε στο πρακτορείο Reuters ότι η ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα μέσα στο έδαφος της Βενεζουέλας.

U.S. President Donald J. Trump ordered strikes on sites inside Venezuela including military facilities, U.S. officials told CBS News. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 3, 2026

Ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομασθεί, δεν έκανε γνωστές λεπτομέρειες.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν έχουν κάνει σχόλια σχετικά με τις εκρήξεις ούτε για τις πληροφορίες περί αεροπλάνων τα οποία υπερίπτανται της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας.

BOLUDO SE PUDRIO EN VENEZUELA



EXPLOSIONES EN CARACAS pic.twitter.com/W8roMTJNFv — ElBuni (@therealbuni) January 3, 2026

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, το πρώτο στάδιο της αμερικανικής επίθεσης στη Βενεζουέλα περιελάμβανε στρατηγικούς στόχους, όπως αεροδρόμια, λιμάνια και στρατιωτικές βάσεις.

Strikes against the 4F Barracks in the mountains overlooking Venezuela’s capital of Caracas, which houses a museum and the Mausoleum of Venezuelan politician, revolutionary, and military officer Hugo Chávez. pic.twitter.com/xJwiM6EN6Q— OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Επίσης βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου δείχνουν αμερικανικά ελικόπτερα, πιθανότατα AH-64 Apache του αμερικανικού στρατού να εξαπολύει ρουκέτες σε περιοχή, που δεν έχει γίνει γνωστή, στη Βενεζουέλα.

Footage claimed to show an attack helicopter, possibly an AH-64 “Apache” with the U.S. Army, striking an unknown location with rockets tonight in Venezuela. pic.twitter.com/R6CJVJfCro— OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Ο Μαδούρο κήρυξε την χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Επιθέσεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα Καράκας και στις πολιτείες Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα, προστίθεται στη δήλωση, με αποτέλεσμα ο Μαδούρο να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να καλέσει τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις «να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης».

Lo único preocupante es la pérdida de vidas inocentes. Los bombardeos también llegan a zonas de los civiles. Los militares me importan poco o nada, ratas asquerosas a favor de un dictador como Nicolás Maduro. ¡Venezuela será libre! 🇻🇪 pic.twitter.com/fyQLM5ZVdI— Rebel_Warriors (@Rebel_Warriors) January 3, 2026

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει και καταγγέλλει (…) την πολύ σοβαρή στρατιωτική επίθεση που πραγματοποιείται από (…) τις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον του εδάφους και του πληθυσμού της στις πολιτικές και στρατιωτικές τοποθεσίες του Καράκας και των πολιτειών Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα γύρω από το Καράκας», σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος Μαδούρο κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κάλεσε «όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις της χώρας να ενεργοποιήσουν τα σχέδια επιστράτευσης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Venezuelan President Nicolás Maduro has declared a state of emergency and ordered the implementation of all national defense contingencies, in response to tonight’s military operation against Venezuela by the United States.— OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις εκρήξεις επλήγη και η κατοικία του υπουργού Άμυνας της Βενεζουέλας.

GORDOS AL FIN SE VINO

Trump acaba de bombardear puntos estratégicos del Cartel de los soles en Venezuela.

Se le viene la noche al Dictador Maduro. pic.twitter.com/lSJSQlUdBZ— ApliX (@TheApliX__) January 3, 2026

Σύμφωνα με το BBC, η αεροπορική βάση La Carlota στο κέντρο του Καράκας και η στρατιωτική βάση Fuerte Tiuna έχουν χτυπηθεί.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είναι ενήμεροι για τις πληροφορίες περί εκρήξεων και υπερπτήσεων αεροσκαφών νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας Καράκας, έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

🚨BREAKING via @CBSNews: President Trump ordered strikes on sites inside Venezuela including military facilities, U.S. officials said, as the administration early Saturday ratcheted up its campaign against the regime of President Nicolás Maduro. via @JimLaPorta and me— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 3, 2026

Τραμπ: «Οι μέρες του Μαδούρο είναι “μετρημένες”»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του Βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Ο πρόεδρος της Κολομβίας καταδικάζει την επίθεση με πυραύλους εναντίον του Καράκας

Ο κολομβιανός πρόεδρος Γκουστάβο Πέτρο κατήγγειλε σήμερα μια επίθεση με «πυραύλους» εναντίον του Καράκας, αφού ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας και ο πρόεδρος της χώρας Νικολάς Μαδούρο έκανε λόγο για «επίθεση» των ΗΠΑ.

Full support to Venezuela against this unprovoked attack by the United States! pic.twitter.com/sYWTuoxX3K— Syrian Girl (@Partisangirl) January 3, 2026

«Γενικός συναγερμός, επιτέθηκαν στη Βενεζουέλα», έγραψε στο λογαριασμό του στο X ο κολομβιανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σύμμαχος του Μαδούρο.

Ο Πέτρο ζήτησε την «άμεση» σύγκληση του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών και του ΟΗΕ για να αποφανθούν σχζετικά με τη «διεθνή νομιμότητα» αυτής της «επίθεσης» εναντίον της γειτονικής χώρας.