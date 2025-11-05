Λούβρο: Γνώριμος των Αρχών και Youtuber ο ύποπτος για τη ληστεία

Ο κύριος ύποπτος για τη διάσημη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου είναι γνωστός στις γαλλικές Αρχές εδώ και πάνω από μια δεκαετία και διαθέτει πλούσιο ποινικό μητρώο, ενώ διατηρεί αρκετές χιλιάδες ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα. Πρόκειται για τον 39χρονο Αμπντουλάι Ν., ο οποίος είναι γνωστός με το ψευδώνυμο «Doudou Cross Bitume».

Κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του, αρχικά παρέμεινε σιωπηλός, αλλά αργότερα επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του στη ληστεία της 19ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Le Parisien. Φερόμενος ως συνεργός του, ο Αγεντ Γκ., υποστήριξε ότι υπήρχε ξένος εντολέας, ενώ ένας τρίτος ύποπτος κρατείται και αναζητείται ακόμη ένα τέταρτο άτομο που εμπλέκεται στην υπόθεση.

Οι καταθέσεις των δύο ανδρών στους ανακριτές αποκαλύπτουν τον ερασιτεχνισμό τους: ο Αμπντουλάι ισχυρίστηκε ότι δεν ήξερε ότι επιτέθηκε στο Λούβρο, καθώς, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, το μουσείο βρίσκεται στο επίπεδο της Πυραμίδας, ενώ ο Αγεντ πίστευε ότι το κτίριο ήταν κλειστό για το κοινό την Κυριακή.

Ο Αμπντουλάι κατάγεται από το Ομπερβιλίε και είναι λάτρης των μοτοσικλετών, όπως φαίνεται από τα βίντεο που ανεβάζει στο TikTok και στο Instagram, όπου εμφανίζεται να κάνει μοτοκρός ή ασκήσεις γυμναστικής στον δρόμο. Σε άλλα βίντεο μοιράζεται τις εξόδους του ή ταξίδια με την οικογένειά του. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 γυρνούσε βίντεο με τα κατορθώματά του σε χώρους στάθμευσης σούπερ μάρκετ. Ο λογαριασμός του στο TikTok έχει περίπου 9.000 συνδρομητές.

Ωστόσο, παρά την ενασχόληση με κοινωνικά δίκτυα και οικογενειακή ζωή, είχε διαρκώς παράνομη δράση που δεν πέρασε απαρατήρητη. Ο 39χρονος διαθέτει τουλάχιστον 15 καταχωρίσεις στο ποινικό του μητρώο, που περιλαμβάνουν αδικήματα όπως κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, τροχαία και άρνηση συμμόρφωσης.

Το 2014 πρωταγωνίστησε στη ληστεία ενός κοσμηματοπωλείου στο Μπαρμπέ στο Παρίσι με ψεύτικο όπλο, από όπου διέφυγε με σκούτερ και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Μετά την αποφυλάκιση, συνέχισε συνδυάζοντας μικροδουλειές τις καθημερινές και παρανομίες τα σαββατοκύριακα. Έχει εργαστεί στην UPS, στο κατάστημα παιχνιδιών Toys R Us και ως φύλακας στο κέντρο Pompidou.

Το 2019 συνελήφθη για διάρρηξη χρηματοκιβωτίου σε πάρκινγκ με λεία 18.000 ευρώ, από την οποία απαλλάχτηκε, ενώ διώχθηκε για φθορές κατά τη διάρκεια της προφυλάκισής του.

Σήμερα θεωρείται ύποπτος για τη συμμετοχή σε ομάδα τεσσάρων ανδρών που διέρρηξαν τη γκαλερί του Απόλλωνα στο Λούβρο για να κλέψουν κοσμήματα. Το DNA του βρέθηκε σε σπασμένη βιτρίνα και αντικείμενα στον τόπο του εγκλήματος. Μετά τη σύλληψή του στις 25 Οκτωβρίου, αντιμετωπίζει κατηγορίες για «κλοπή από οργανωμένη συμμορία», που τιμωρείται με 15 χρόνια φυλάκιση, και «συνεργασία σε εγκληματική οργάνωση».