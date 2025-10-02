Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΔΙΕΘΝΗ

Λονδίνο: Εκκενώθηκε ο σταθμός Γιούστον λόγω ύποπτου δέματος

H αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 2.45, τοπική ώρα

Λονδίνο: Εκκενώθηκε ο σταθμός Γιούστον λόγω ύποπτου δέματος
DEBATER NEWSROOM

Ένας πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός του Λονδίνου εκκενώθηκε σήμερα λόγω ενός «ύποπτου» δέματος, το οποίο όμως αποδείχθηκε «αθώο».

Σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία ενημερώθηκε για το ύποπτο δέμα στον σταθμό Γιούστον γύρω στις 2.45, τοπική ώρα. Η περιοχή αποκλείστηκε και ζητήθηκε από τους επιβάτες να εγκαταλείψουν το κτίριο, λόγω του «συναγερμού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ερεύνησαν το αντικείμενο και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας.

Ο σταθμός επαναλειτούργησε περίπου 45 λεπτά αργότερα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ