Λονδίνο: Εκκενώθηκε ο σταθμός Γιούστον λόγω ύποπτου δέματος
H αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 2.45, τοπική ώρα
Ένας πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός του Λονδίνου εκκενώθηκε σήμερα λόγω ενός «ύποπτου» δέματος, το οποίο όμως αποδείχθηκε «αθώο».
Σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία ενημερώθηκε για το ύποπτο δέμα στον σταθμό Γιούστον γύρω στις 2.45, τοπική ώρα. Η περιοχή αποκλείστηκε και ζητήθηκε από τους επιβάτες να εγκαταλείψουν το κτίριο, λόγω του «συναγερμού».
Police blocked off Limehouse dlr Station, commercial road e14.
Cc to Tower hamlets crime & traffic update group. pic.twitter.com/2KCY02V6uv— London & UK Street News (@CrimeLdn) October 2, 2025
Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ερεύνησαν το αντικείμενο και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας.
Ο σταθμός επαναλειτούργησε περίπου 45 λεπτά αργότερα.
