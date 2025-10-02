Λονδίνο: Εκκενώθηκε ο σταθμός Γιούστον λόγω ύποπτου δέματος

Ένας πολυσύχναστος σιδηροδρομικός σταθμός του Λονδίνου εκκενώθηκε σήμερα λόγω ενός «ύποπτου» δέματος, το οποίο όμως αποδείχθηκε «αθώο».

Σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία ενημερώθηκε για το ύποπτο δέμα στον σταθμό Γιούστον γύρω στις 2.45, τοπική ώρα. Η περιοχή αποκλείστηκε και ζητήθηκε από τους επιβάτες να εγκαταλείψουν το κτίριο, λόγω του «συναγερμού».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Police blocked off Limehouse dlr Station, commercial road e14.



Cc to Tower hamlets crime & traffic update group. pic.twitter.com/2KCY02V6uv— London & UK Street News (@CrimeLdn) October 2, 2025

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ερεύνησαν το αντικείμενο και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος ανησυχίας.

Ο σταθμός επαναλειτούργησε περίπου 45 λεπτά αργότερα.