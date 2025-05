Τουλάχιστον 47 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Λίβερπουλ μετά από την κίνηση ενός 53χρονου να πέσει πάνω σε πλήθος κόσμου που βρισκόταν στην Water Street για να πανηγυρίσει την κατάκτηση του τροπαίου της Premier League.

Η αστυνομία του Λίβερπουλ συγκεκριμένα σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε τόνισε ότι τουλάχιστον 27 ασθενείς μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων δύο τραυματίστηκαν σοβαρά. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και 4 παιδιά, δήλωσε εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Βορειοδυτικής Αγγλίας.

Άλλοι 20 τραυματίστηκαν και τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου, ενώ αρκετοί άλλοι μεταφέρθηκαν μόνοι τους στο νοσοκομείο για θεραπεία. Από εκεί και πέρα, τέσσερα άτομα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, παγιδεύτηκαν κάτω από το όχημα.

